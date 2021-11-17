Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

İspanya Hükümet Başkanı kıymetli dostum 'i Ankara'da misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. 2009 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz hükümetler arası zirve toplantıları iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı en üst düzey platformu oluşturmaktadır.

Salgının olumsuz etkilerine rağmen ikili ticaret hacmimiz şimdiden bir önceki senenin rakamlarını yakalamıştır. Bu durum 20 milyar dolarlık hedefimizi yakaladığımız anlamına gelmez. Bizim bir hedefimiz var. Bunu da inanıyorum ki değerli dostum ile birlikte yakalayacağız.

600'den fazla İspanyol şirketin Türkiye'deki yatırımlarından memnuniyet duyuyoruz. Daha fazla yatırım yapma çağrımızı tekrarlıyorum. İspanyol bankası BBVA özellikle tarafından yapılan açıklamalar Türkiye'ye olan güvenin en somut göstergesidir.

Tükiye ve İspanya Avrupa'nın doğu ve batı ucunda köşe başı olarak stratejik konumu haiz iki NATO müttefikidir. İspanya Türkiye'de konuşlu patriot sistemleri ile ittifak dayanışmasının nasıl olması gerektiğini göstermektedir. Malesef bir çok NATO ülkesi buradaki patriot sistemlerini alıp götürürken İspanya bunu yapmamıştır.

İspanya'nın bu tutumunun diğer bazı müttefiklerimizce örnek alınmasını temenni ediyorum. Savunma sanayii alanında İspanya ile bir çok ortak proje yürütüyoruz. Bu alandaki işbirliğimiz daha da derinleştirmeyi arzu ediyoruz. Biliyorsunuz İspanya ile birlikte uçak gemisini yaptık. Şu anda denize indirmiş vaziyetteyiz. Şimdi bunun çok daha büyüğünü İspanya ile yapalım istiyoruz.

Türkiye olarak olumlu gündemin hayata geçirilmesi maksadıyla. İlkeli tutumumuzu ve çabamızı ortaya koyduk. Avrupa Birliği'nin ülkemize karşı somut adımlar atması gerekiyor. Gümrük Birliğinin güncellenmesi, vize muafiyeti çalışmalarına bir an önce başlanmalıdır.

Avrupa ve NATO'nun sınırlarını koruyan Türkiye ve İspanya düzensiz göç konusunda önemli yük sırtlanmıştır. İspanya'nın bugüne kadarki kıymetli desteklerinin sürdürülmesinin tüm taraflar açısından faydalı olacağına inanıyorum.

Ayrıntılar gelecek...