Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Yerel yönetimler ve gençlik projeleri yarışmasının ödüllerini vereceğimiz belediyelerimizi ve belediye başkanlarımızı şimdiden tebrik ediyorum. İlkinin açılışını yaptığımız Gençlik Festivalimizin önümüzdeki yıllarda daha da geliştirerek sürdürmeyi ve geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz.

Festival boyunca okulların ara tatile girmesini de fırsat bilerek ülkemizin dört bir yanından 100 bin öğrenci Ankara'ya gelecek ve buradaki etkinliklere katılacak.

Gençlerimizle yaptığımız sohbet toplantılarında bir çok ortak noktamız olduğunu gördük.Ülkemizdeki tüm gençlerimizin hem eğlenebilecekleri, hem öğrenebilecekleri bu festivale bekliyoruz.

Bugün burada, siyasete gençlik kollarında atılmış hayatı boyunca tüm mücadelesini gençlerle birlikte vermiş birisi olarak karşınızda bulunuyorum. Belediye Başkanlığı, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı görevlerim boyunca hep gençlerimize daha güzel bir gelecek bırakacak işlerin gayreti içinde oldum.

Gençlerimize emanet edeceğimiz 2053 vizyonunun ilk adımını Yeşil Kalkınma hedefiyle attık.

Türkiye en büyük gücü ve avantajını çocukları ve gençleri olarak gören bir ülkedir. Avrupa'nın ABD'nin ve Asya'nın hızla yaşlanmaya başladığı bir dönemde ülkemiz nüfusunun üçte birinin çocuklardan ve gençlerden oluşması çok önemlidir. Göreve geldiğimizde seçme seçilme yaşı 30'du. Bunu önce 25'e sonra 18'e indiren biz olduk. Gençlerin seçme seçilme yaşını biz hazırladık. Bizimle beraber gençler 18 yaşında seçme, seçilme hakkını yakaladı.

Mesela, 2023 seçimlerinde 6 milyondan fazla gencimiz ilk defa oy kullanarak ülkesi ve kendi geleceği için siyasi irade ortaya koyacak. Önümüzdeki seçimin kilidi şu veya bu parti değil gençlerimizdir. Türkiye'nin en çok üyesi olan gençlik kolları teşkilatına sahip parti biziz.

Ayrıntılar gelecek...