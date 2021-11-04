Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonunda çift haneli büyüme rakamlarına ulaşacağımızı düşünüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası kuruluşlar yüzde 9 tahmininde bulunsa da biz yıl sonu itibarıyla çift haneli büyüme rakamlarına ulaşacağımızı düşünüyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen Türkiye 2023 Zirvesi'ne bir video mesaj gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
"Uluslararası kuruluşlar yüzde 9 tahmininde bulunsa da biz yıl sonu itibarıyla çift haneli büyüme rakamlarına ulaşacağımızı düşünüyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası kuruluşlar yüzde 9 tahmininde bulunsa da biz yıl sonu itibarıyla çift haneli büyüme rakamlarına ulaşacağımızı düşünüyoruz. pic.twitter.com/YsbXXllbUo— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 4, 2021
"Salgın nedeniyle küresel ölçekte bozulan ekonomik dengelerin yol açtığı maliyetleri içeriye en az şekilde yansıtmak için gereken tedbirleri alıyoruz"
"Tarım ürünlerinde oldukça yüksek alım fiyatları belirleyerek üreticimizi ve çiftçimizi korumaya çalıştık."
"Felaket tellallarına prim vermeden Türkiye'yi üretim, ihracat, yatırım ve istihdam temelleri üzerinde yükseltmeyi sürdüreceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Felaket tellallarına prim vermeden Türkiye'yi üretim, ihracat, yatırım ve istihdam temelleri üzerinde yükseltmeyi sürdüreceğiz. pic.twitter.com/8fk9YI0wLt— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 4, 2021
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