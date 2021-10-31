Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Üye ülkeler olarak çok sayıda toplantı gerçekleştirdik. Bakanlık düzeyinde gerçekleştirilen toplantılara aktif olarak katıldık. G20 Zirvesi'ni tamamlamış bulunuyoruz.

"Küresel ekonomi ciddi meydan okumalarla karşı karşıya"

Küresel ekonomi, 2021 yılında toparlanmaya başlasa da ekonomilerimiz halen ciddi meydan okumalarla karşı karşıya bulunuyor. Küresel finans sisteminin kontrolünü elinde bulunduran kuruluşlar, hiçbir makul ekonomik gerekçesi olmayan siyasi amaçlı manipülasyonlara alet olmamalı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel ekonomi, 2021 yılında toparlanmaya başlasa da ekonomilerimiz halen ciddi meydan okumalarla karşı karşıya bulunuyor.https://t.co/KVF2byVuTh pic.twitter.com/Kddlqz3rxN — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 31, 2021

Aşı milliyetçiliğinin farklı yöntemlerle sürdürülmesi, DSÖ tarafından tanınan aşıların uluslararası arenada ayrımcılığa tabi tutulması kabul edilemez. Yerli aşımızı vatandaşlarımızla birlikte tüm insanlığın hizmetine sunacağız. Aşı ve tadaviye erişim ayrıcalık değil, haktır. Bu adaletsiz düzenin daha fazla devam etmemesi gerekir. Aşının şantaj veya politika dikte aracı olarak kullanılması son derece yanlıştır.

Gelişmiş ülkeler iklim değişikliği konusunda özellikle maddi sorumluluk almaktan kaçınmaktadır. Küresel sorunlar ancak ortak çaba ile çözülebilir. Salgın küresel ölçekte gıda krizini daha da olumsuz etkiledi.

Çevreyi en fazla kirleten ülkelerin düzensiz göçle mücadeleye harcadığı miktar, iklim değişikliğiyle mücadeleye ayırdıklarından 2 kat fazla, bu utanç verici. Her yıl 1 trilyon dolarlık gıda maddesinin çöpe gitmesinin hiçbir makul açıklaması olamaz.

"ABD'nin terör örgütüne desteğinden üzüntümüzü ifade ettik"

ABD Başkanı Biden ile görüşmemizde, Suriye'de bulunan terör örgütleri PKK/PYD'nin Amerika'dan aldıkları destekler konusunda kendilerine üzüntümüzü ilettik. Bu konuların bizim dayanışmamızı zedeleyecek adımlar olduğunu da söyledik. Bundan sonraki süreç inanıyorum ki böyle devam etmeyecektir. Afganistan konusunu da ele aldık, son durumu değerlendirdik. Ne gibi adımlar atacağız, bunu da zaman gösterecek. Şu an ekonomik ve ticari ilişkilerde Hazine ve Maliye Bakanlıklarımızın çok daha sıkı bir araya gelmesinin gereğini vurguladık.

[ABD'NİN YPG/PKK'YA DESTEĞİ]Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendilerine bu desteklerle ilgili üzüntümüzü ilettik, bu desteklere yönelik NATO üyesi ülkeler olarak bunun bizde meydana getirdiği üzüntüleri ifade ettik. Bu konularda dayanışmamızı zedeleyecek adımlar olduğunu da söyledik. pic.twitter.com/TN8zR6GYT4 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 31, 2021

F-16 konusu

Elimizdeki F-16'ların modernizasyonu veya yeni F-16'lar verilmesi konusu gündeme geldi. Savunma bakanlarımız süreci takip ediyorlar. Bu konuyla ilgili Sayın Biden'ın olumlu yaklaşımını gördüm.

[ABD İLE F-16 GÖRÜŞMESİ]Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-16'ların elimizdekilerin modernizasyonu veyahut yeni F-16'lar verilmesi konusu gündemimize geldi. Bununla ilgili de şu anda zaten Savunma Bakanlarımız süreci takip ediyorlar. https://t.co/KVF2byVuTh pic.twitter.com/g0VEJ23g1F — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 31, 2021

Afganistan'dan yüklü miktarda bir göç dalgası şu an için görülmüyor. Bu konuda da kapılarımızı açma niyetinde değiliz.

Ayrıntılar geliyor...