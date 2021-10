Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Türkiye, kendi firmalarının yatırım ve üretim atağı yanında küresel firmaların da üretim üssü olma yolunda hızla ilerliyor. Her zaman söylediğim gibi sermayenin milliyeti, rengi, inancı olmaz. Ülkemize yatırım yapacak teknoloji getirecek ihracatımıza, istihdamımıza katkı sağlayacak herkese kapımız da yüreğimiz de sonuna kadar açıktır. Bu anlayışla salgın döneminde yeniden yapılanan küresel üretim ve lojistik sisteminde ülkemizi en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz.

Yatırım demek, üretim, ihracat, istihdam demektir. Cari açığın azalması milletimizin zenginleşmesi demektir. Bu formül Türkiye'nin kurtuluş reçetesidir. İnşallah önümüzdeki günlerde benzer daha pek çok müjdeyi milletimizle paylaşacağız.

Bu noktaya öyle kolay gelmedik. 19 yılda eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, sanayiden enerjiye, ulaştırmadan şehirciliğe kadar her alanı kapsayan yatırımlarımız sayesinde ülkemiz bu güce kavuşmuştur.

Bakanlıklarımızın, kurumlarımızın, belediyelerimizin tamamladığı toplam yatırım bedeli yaklaşık 3 milyar lirayı geçen 106 kalem eserin toplu açılış törenini yapıyoruz. Eğitimde şehrimize kazandırdığımız 3 anaokulu, 7 ilkokulun, 4 ortaokulun, 11 lisenin, fen lisesi pansiyonunun, Osman Gazi Üniversitemizin fakülte binalarının iki ayrı yüksek öğretim yurdunun resmi açılışını bugün yapıyoruz. Sağlıkta 112 acil servisi hizmete açıyoruz. Çevre ve Şehircilikte TOKİ tarafından yapılan kapalı otoparkı ve sosyal tesislerin resmi açılışını bugün gerçekleştiriyoruz.

Tarım ve ormanda ağaçlandırmadan, orman işletmelerine, kadastrodan mesire yerlerine pek çok hizmetin açılışını da bugün yapıyoruz.

Eskişehirimizin gururu TEI, TUSAŞ, motor sanayi hem alt yapı yatırımları hem de çok önemli motor geliştirme projelerini tamamladı bugün bunların da resmi açılışlarını gerçekleştiriyoruz.

Tüm bu eserlerin hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Bu yatırımları şehrimize kazandıran bakanlıklarımızı, kurumlarımızı, belediyelerimizi, yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum.

Her şey gibi ülkeye ve millete hizmet etmek de nasip işidir. Rabbim bize 19 yıldır nasip etti. Yıllarca tek parti faşizminin, darbelerin, iç ve dış vesayetin, terör örgütlerinin cenderesi altında enerjisi harcanan bir ülkeyi dünyanın en üst liginin eşiğine kadar hamdolsun getirdik.

Çok büyük bedeller ödedik. Yeri geldi vesayetin dayatmalarıyla karşı karşıya kaldık, yeri geldi üzerimize salınan terör örgütlerinin saldırılarıyla uğraştık. Yeri geldi ekonomik tetikçileri ile onların tuzaklarıyla boğuştuk. 2023'ün büyük ve güçlü Türkiye hedefinin eşiğindeyiz.

Türkiye'nin 2053 vizyonunu da yavaş yavaş şekillendirmeye başlıyoruz. Bunun için vatan topraklarının her karışını yatırımlırla zenginleştirmeye çalışıyoruz. Sıkıntılarımız yok mu elbette var. Uluslararası alanda karşılaştığımız zorluklar var. Ekonomide yaşadığımız sıkıntılar var. Fakat biz 19 yıldır attığımız her adımda sıkıntılarla karşılaştık. Ülkemizi önümüze çıkan her engeli aşarak büyüttük, geliştirdik. 2002'de seçimi kazanıp hükümete geldiğimizde bize her türlü hukuk ve ahlak dışı engeli çıkaranlar da aynı hevese kapılmışlardı. Nice şer güçler aynı gaye ile harekete geçirildi. Ekonomide de sıkıştırılmaya çalışıldığımız tablo asla Türkiye'nin gerçek yerini ifade etmiyor.

19 yıldır bu ülkeyi kimseye yem etmediysek inşallah bu defa da aynı şeyi yapacağız. Milletimizin gönlündeki tek 2023 hesabı büyük ve güçlü Türkiye'nin müjdecisi olan 2023 hedeflerimize ulaşmaktır. Bunun dışındaki her hesap yanlıştır ve sandıktan dönmeye mahkumtur.

Dünya ekonomisindeki bozulma pek çok alanda aşırı fiyat yükselişlerine yol açtı. Ekonomisi dünya ile bütünleşmiş bir ülke olarak bu fiyat artışlarından biz de etkilendik. Özellikle enerjide önemli bir bölümünü devlet olarak kendimiz üstlenerek fiyat artışlarını vatandaşlarımıza en az seviyede yansıttık. Bunun bile insanımıza yaşattığı sıkıntıların farkındayız. Bu küresel krizi ülkemiz için tarihi bir fırsata dönüştürmek istiyoruz. Yaşadığımız sıkıntılar geçici ama elde edeceğimiz kazançlarımız nesiller boyu devam edecek.

Bize karşı muhalefet edenlerin bu ülkenin geçmişinde en ufak bir eserleri olmadıklarını aksine nice acıların müsebbibi olduklarını unutmayınız. Ülkeyi kalkındırmak gibi bir dertleri olabilir mi? Sizler de takip ediyorsunuz şu Eskişehir'de mevcut suyu içebiliyor musunuz? Büyükşehirin görevi nedir vatandaşına tertemiz su içirmektir. Eskişehir'de var mı böyle bir şey? Öyleyse dikkatli olacağız. 2024'e iyi hazırlanacağız.

Neymiş iktidar olurlarsa dostlar alışverişte görsün devletin uçaklarını satacaklarmış. Zaten sizin işiniz gücünüz bu. Siz ülkeye bir şeyler kazandırmakla uğraşmıyorsunuz ne var ne yok bunları satmak için uğraşıyorsunuz.

10 Büyükelçiye Kavala tepkisi

Yatıyorlar kalkıyorlar Kavala. Kavala dediğin Soros'un Türkiye şubesi. 10 büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığına geliyor. Bu ne terbiyesizliktir.

Talimatı Dışişleri Bakanımıza verdim, 'Bu 10 büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmesini hemen halledeceksiniz.' dedim.

Bunlar Türkiye'yi tanıyacak, anlayacak, bilecekler. Türkiye'yi bilmedikleri, anlamadıkları gün burayı terk edecekler.

