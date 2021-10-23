Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Eskişehir Genişletilmiş İl Danışma toplantımızın partimiz ve teşkilatımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Biz bugünlere büyük ve güçlü Türkiye sevdasına gönül veren isimsiz kahramanların gayretleriyle geldik. Bizim yolumuz Eskişehir'i fetheden büyük komutan 2. Kılıç Arslan'ın yoludur. Bizim yolumuz gerektiğinde can vermekten çekinmeyen yiğitlerin yoludur, bu yolda tam 20 yıldır yürüyoruz.

AK Partili kadrolar olarak uzun ince bu yolda başımız dik alnımız ak şekilde tam 20 yıldır yürüyoruz. İlk günkü heyecanımızla aziz milletimize hizmet etmenin mücadelesini veriyoruz. Kimseyi ayırmadan, hor görmeden, dışlamadan 84 milyonun tamamını kucaklamaya çalışıyoruz, ayrımcılık bizde yok.

Milletimizin kardeşliğini güçlendirmek dışında şimdiye kadar hiç bir amaç gütmedik gütmüyoruz. Dün olduğu gibi bugün de Türkiye'de huzurun, barışın, kalkınmanın, istikrarın teminatı AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır.

Son 19 yılda tüm badireleri nasıl suhuletle atlattıysak Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023 limanına da ülkemizi inşallah selametle kavuşturacağız. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefimize eninde sonunda muhakkak ulaşacağız. Bu uğurda tempomuzu asla düşürmeden çalışmaya devam ediyoruz.

Türk ekonomisini yatırım, üretim, ihracat ve istihdam sütunları üzerinde yükseltmek için yurt içinde ve dışında gayret gösteriyoruz. Bu amaçla hafta başından itibaren 3 ülkeyi kapsayan 4 günlük bir Afrika gezisi gerçekleştirdik. Angola ziyaretinde farklı alanlarda 7 anlaşmaya imza attık. Togo'da aynı şekilde ülkelerimiz arasındaki iş birliği imkanlarını genişletecek verimli görüşmeler yaptık. Yine Togo'da komşu ülkeleri de oraya davet etmek suretiyle Burnika Faso ile orada görüşme yaptık ve 4 ülke ile Togo'da yaptığımız görüşmeler çok manidardı. Afrika'nın 201 milyonu bulan nüfusu ile Nijerya'da da bir çok alanda önemli kararlar aldık. Buralar daha 15-20 yıl öncesine kadar Türkiye'nin hiç bir varlık göstermediği coğrafyalardı.

Bugün kıtanın her yerinde Türk ürünlerini, Türk şirketlerini, yardım elini görmekten bu milletin bir evladı olarak iftihar ediyorum. Bizden önce Afrika'da ülkemizin esamesi bile okunmazken, bugün kıta ticaretimiz 25 milyar doları aşıyor.

Tabi Türk müteahhitler kıtanın dört bir yanında mega projelere imza atıyor. Afrika çapındaki yatırımlarımızın değeri 6 milyar doları geçiyor. Öyleki bazı ülkeler bizi Türk şirketlerin inşa ettiği yerlerde karşılıyor.

Bu başarı hepimizin ortak başarısıdır. Türkiye'nin sadece Afrika Kıtası'nda değil farklı coğrafyada yazmış olduğu destan hepimizin ortak destanıdır. Ülkemizin ihracat rakamlarını artıracak çabalardan kimse gocunmamalı, herkes bundan gurur duymalıdır.

Ufku dar olanlar, bizim çok boyutlu dış politikamızı malesef anlayamıyor. Hayatında hiç ticaret yapmamış, ihracat nedir, yatırım nedir, üretim, kalite nedir bilmeyen kıfayetsizler Türkiye'nin Afrika'da ne işi var diyor. Aynı soruyu ülkemizdeki lejyonerleriyle birlikte tescilli sömürgeciler de soruyor. Türkiye'nin daha adil dünya ideali ile verdiği mücadele sömürgeci ve içimizdeki uzantılarını rahatsız ediyor. Katliamcı geçmişleriyle yüzleşmek yerine Türkiye'ye laf atanları muhatap almıyoruz. Siz değil misiniz Cezayer'de 1 milyon insanı katlettiniz. Nijerya'da 1 milyon insanı katlettiniz. Kim bunlar? Fıransa. Bunlar bize insanlık dersi veremez. Bunlar önce insanlığı öğrenmeleri lazım. Nereden, Türkiye'den öğrenmeleri lazım.

Çünkü bizi Afrika politikamızdan dolayı eleştirenlere hak ettikleri cevabı bizden önce Afrikalı kardeşlerimiz peşin peşin veriyor.

Yurt dışında bu adımları atarken ülkemizin içini de ihmal etmiyoruz. ihracatçılarımıza yeni kapılar açıyoruz. Hemen her hafta ülkemizin bir şehrini ziyaret ederek yapımı tamamlanan eserlerin toplu açılış heyecanını milletimizle birlikte yaşıyoruz. Hizmet yolculuğumuzu bugün de Eskişehir'de devam ettiriyoruz. İl Danışma toplantımızın ardından Çin'in HAİER firmasının şehrimizde kurduğu beyaz eşya fabrikası ile OSB'de yapılan 52 yeni fabrika ve alt yapı tesislerinin açılışını bugün gerçekleştireceğiz. Akabinde vilayet meydanına geçerek bakanlıklarımızın, kurumlarımızın tamamladığı toplam yatırım bedeli 2,7 milyar lirayı aşan 106 ayrı kalem eserin toplu açılış törenine iştirak edeceğiz.

Ayrıntılar gelecek...