Haber Giriş: 18 Ekim 2021 Pazartesi 18:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Angola İş Forumu'nda konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
Türkiye-Angola ilişkilerinin hak ettiği seviyeye gelmesine büyük önem veriyoruz. Angola ile görüşmelerimizde ekonomik ve ticari ilişkileri ele adlık. İkili ticaretimizi 500 milyon dolara çıkarma kararı aldık.
G-20 üyesi Türkiye ile Afrika'nın yükselen yıldızı Angola'nın ilişkilerini geliştirmekte geç kalması üzücü. Karşılıklı ziyaretlerle tarihi bir adım attık.
2021'i yüzde 9'luk bir büyüme ile tamamlamayı öngörüyoruz.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan
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