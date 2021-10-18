Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Türkiye-Angola ilişkilerinin hak ettiği seviyeye gelmesine büyük önem veriyoruz. Angola ile görüşmelerimizde ekonomik ve ticari ilişkileri ele adlık. İkili ticaretimizi 500 milyon dolara çıkarma kararı aldık.

G-20 üyesi Türkiye ile Afrika'nın yükselen yıldızı Angola'nın ilişkilerini geliştirmekte geç kalması üzücü. Karşılıklı ziyaretlerle tarihi bir adım attık.

2021'i yüzde 9'luk bir büyüme ile tamamlamayı öngörüyoruz.

Ayrıntılar geliyor...