Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda devam eden Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katıldı.

Erdoğan, festival alanında öğrencilerle birlikte, Türk savunma sanayiinin gururu olan hava araçlarının "Milli Kanatlar" hava gösterisini izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etkinlikte yaptığı konuşmanın satır başları şöyle;

Dünyanın bir numaralı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te sizlerle beraber olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. TEKNOFEST'e teşrif eden her bir kardeşime hoşgeldiniz diyorum. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen TEKNOFEST'in hayırlı olmasını diliyorum.

Bizlere bu gururu yaşatan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'mız ile T3 Vakfı'na ve paydaş kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum.

Atalarımız, er giden gişine geç giden boşuna diyor. TEKNOFEST'te bu tarihi hakikate bir kez daha şahitlik ediyoruz. Karşımızdaki bu muhteşem atmosfer, kendini işine adayan emekçiler sayesinde ortaya çıktı.

Gece gündüz demeden el birliği içerisinde çalışarak ülkemizin gençlerine bilime ve teknolojiye ilgi duyan her kesimden insanımıza işte bu gurur tablosunu yaşattılar. TEKNOFEST sadece evlatlarımızı teknoloji ile tanıştırmıyor onlara aynı zamanda birlikte iş yapmayı takım ruhunu da aşılıyor. Kurdukları takımlarla roketten insansız hava araçlarına kadar bir çok alanda kıyasıya rekabet ediyorlar. Sevindirici olan husus ailelerimizin de bu yarışmalara hazırlık sürecinde çocuklarımızın en büyük destekçileri olmalarıdır. Burada sergilenen her proje okulu, öğretmeni, ailesiyle takım çalışmasının ürünüdür. Burada gençlerimizin emeklerinin özellikle yanı sıra Türkiye'nin birikimi, zengin potansiyeli de var. Burada Türkiye'nin yarınlarına yön verecek başarılı bilim insanları, araştırmacıları, astronotları var. TEKNOFEST'in yüreği kıpır kıpır atan genç mucidleri inşallah 2071 Türkiye'sinin mimarları olacaktır.

Varsın birileri bizim gençlerimizi tanımak yerine sizleri harflerle kategorilere ayırarak tanımaya çalışsın. Varsın birileri ufuk çizmek yerine kısır gündemlerine alet etmeye çalışsın. Varsın birileri gençleri ayrım yapmadan kucaklamak yerine kutuplaştırmanın peşine düşsün. Biz gençlerimize inanıyoruz. Biz gençlerimizin harflerle tanımlayanların fersah fersah ötesinde karaktere, ufka sahip olduğunu biliyoruz.

Ayrıntılar gelecek...