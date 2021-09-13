Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şişecam Polatlı Fabrikası Yeni Üretim Hattı Açılış Töreni'nde konuştu.

"Bu tesis Avrupa'nın en büyük düz cam üretim üssü"

Bursa, Kırklareli, Mersin ve Ankara'da üretim yapan firmamız 1 milyar liralık bu ilave yatırımla düz cam üretim kapasitesini 2 milyon tona çıkarmıştır. Bu tesis 540 bin tonluk hacmiyle Avrupa'nın en büyük düz cam üretim üssü olmasının yanında 315 insanımıza da ilave istihdam sağlamaktadır. Cama dayalı ürünlerin inşaattan otomotive, elektronikten savunma sanayisine hemen her alanda kullanımının yaygınlaştığı düşünüldüğünde, bu tesisin ülkemiz ekonomisi için taşıdığı önem çok daha iyi anlaşılacaktır.

"3 milyar 856 milyon lira tutarında 20 adet teşvik belgesi düzenledik"

Şişecam'ın yaptığı Ar-Ge çalışmalarına yaklaşık 124 milyon lira kaynak aktardık. Firmamız adına bugüne kadar 3 milyar 856 milyon lira tutarında 20 adet teşvik belgesi düzenledik. Şu an içinde bulunduğumuz bu fabrika için iki adet yatırım teşvik belgesi düzenleyerek 751 milyon liralık yatırımın önünü açtık. Devletimizden aldığını fazlasıyla milletimize geri veren Şişecam dünya çapındaki üretim ağıyla bu destekleri ziyadesiyle hak ettiğini göstermiştir.

"İnsanımıza istihdam sağlayan her sanayicinin başımızın üstünde yeri var"

Yaklaşık 12 bin kişiye istihdam sağlayan Şişecam'ın pazar payı 86 yıldır istikrarlı bir şekilde artıyor. Bu ülkede taş üstüne taş koyan, üreten, ihracat yapan, insanımıza istihdam sağlayan her sanayicinin başımızın üstünde yeri var. Türkiye'nin potansiyeline inanan, ekonomimize güvenen tüm yatırımcılarımızın yanında durmayı sürdüreceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ülkede taş üstüne taş koyan, üreten, ihracat yapan, insanımıza istihdam sağlayan her sanayicinin başımızın üstünde yeri vardır.https://t.co/jow4cCjKni pic.twitter.com/v4OMYohePQ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 13, 2021

"Türk ekonomisini prangalarından, vesayet zincirlerinden kurtarmak için tarihi nitelikte adımlar attık"

Şişecam 86 yıllık mazisiyle Türk ekonomisinin hangi zorluklardan geçtiğinin en güzel örneğidir. 2002 Türkiyesi ekonomik belirsizliklerin, terörün, baskıların kol gezdiği bir ülkeydi. Maruz kaldığımız onca saldırıya rağmen daha demokratik bir ülke idealinden hiçbir zaman vazgeçmedik. Türk ekonomisini prangalarından, vesayet zincirlerinden kurtarmak için tarihi nitelikte adımlar attık. Sorunların üzerine kararlılıkla giderek özgürlükleri genişleterek, hukuk devletini güçlendirerek, milli iradenin önündeki engelleri tek tek kaldırarak Türkiye'yi yatırımcılar için cazip bir ülke haline getirdik.

"Savunma sanayiinde yüzde 80'e varan dışa bağımlılığımızı tam tersine çevirdik"

Milli iradenin önündeki engelleri kaldırarak yatırımcılar için ülkemizi cazibe merkezi haline getirdik. Tabanca mermisi bile yapamayan bir ülkeyken bugün kendi füzesini, kendi İHA'sını yapan bir ülke konumuna geldik. Savunma sanayiinde yüzde 80'e varan dışa bağımlılığımızı tam tersine çevirdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tabanca mermisi dahi yapamayan bir ülke iken bugün kendi füzesini, silahını, İHA’sını yapan bir konuma geldik. Savunma sanayiinde yüzde 80’leri bulan dışa bağımlılığımızı tam tersine çevirdik.https://t.co/jow4cCjKni pic.twitter.com/Lth17HDl5T — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 13, 2021

"İHA filomuzu dünyanın 1 numarası haline getireceğiz"

AKINCI ile bir üst lige çıkardığımız İHA filomuzu, muharip insansız uçak sistemimizin de devreye girmesiyle dünyanın 1 numarası haline getireceğiz.

"Salgın döneminde en çok büyüyen ikinci ülke olduk"

Türkiye'nin yıllık ortalama büyüme oranını yüzde 1'in altından aldık, yüzde 5 seviyesine getirdik. Salgın döneminde birçok G20 ülkesi havlu atarken biz en çok büyüyen ikinci ülke olduk. Taklit edilen yerine takip edilen bir ülke olmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

"Elektrikli aracımızı 2022'nin sonunda banttan indirmeyi planlıyoruz"

Türkiye artık doğru zamanda doğru teknolojilere yatırım yapan bir ülkedir. Kendi tasarımımız olan elektrikli aracımızı 2022'nin sonunda banttan indirmeyi planlıyoruz. Yapay zekaya insan odaklı yaklaşarak bir sıçrama gerçekleştirme amacındayız.

"TEKNOFEST, 21-26 Eylül'de Atatürk Havalimanı'nda başlıyor"

TEKNOFEST, 21-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başlıyor.