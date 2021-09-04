Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek çıktığımız bu zorlu yolculukta 20 yıldır alnımız ak, başımız dik bir şekilde yürüyoruz. 15 Temmuz'da darbe yapmaya çalıştılar. Ekonomiden, çukur eylemlerine kadar pek çok saldırıyla karşı karşıya kaldık. Milletimizin desteğiyle tüm oyunları bozduk. Tüm saldırıların üstesinden geldik. Kontrollü darbe iftirasıyla milletin zaferine çamur attılar.

FETÖ'cüler için Ankara'dan İstanbul'a yürüyen Kılıçdaroğlu, 732 gündür evlatlarına kavuşma mücadelesi veren Diyarbakır annelerini bir kez ziyaret etmedi. CHP, milletten yediği tokadın acısıyla tehlikeli oyun oynuyor.

Ayrıntılar geliyor...