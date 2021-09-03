Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Biraz sonra atanacak öğretmenlerimizle birlikte okullarımızda görev yapan öğretmen sayımız 1 milyon 137 bini bulacaktır. Şu anda okullarımızda görev yapan öğretmenlerimizin 700 bini bizim dönemimizde atandı.

Okullarımızın ve sınıflarımızın öğrenci mevcutlarını azalttık. Ortalama sınıf mevcudumuz 22 ile OECD ortalaması civarında. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ilkokullarda 17, ortaokullarda 16, liselerde 12 civarında.

Eğitimi önceliklerimizin başına aldık. Öğretmenlerimizin özlük haklarında büyük iyileştirmeler yaptık. Avrupa'da öğretmenlerin yaklaşık yarısı işlerinde stres yaşarken bu oran Türkiye'de yüzde 20 civarında. Türkiye'deki öğretmenler en az stres yaşayan öğretmenlerin başındadır.

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