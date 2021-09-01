Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Türkiye bu eserleriyle dünyaya ayrı bir mesaj verecek"

Yargıtay'ın bu muhteşem binasını da bitirmenin bahtiyarlığı içindeyiz. Türkiye inşallah bu eserleriyle dünyaya ayrı bir mesaj verecek. Yargıtay'ı tek çatı altına toplayarak halen önünde 516 bin civarında derdest dosya bulunan bu kurumun işleyişindeki vakit ve kalite kaybının önüne geçtik.

Ankara'ya bir de şanına ve tarihgine yakışır bir adalet binası kazandırmakta kararlıyız. Proje çalışmaları bitmek üzere, inşallah yıl bitmeden temeli atılacak. Mevcudun 4 katı büyüklükte yapılacak bina Ankara'nın ihtiyacını uzun süre karşılayacak.

Adalet aynı zamanda toplumun huzur ve barışının, refahının teminatıdır. Adalet, devletin varlığının sebebidir. Kanuni Sultan Süleyman 'kılıcın yapamadığını adalet yapar' diyor. Gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miras da işte bu anlayış olacaktır. Adalet sistemini geliştirmek için atılanher adım bizim için kıymetlidir. Maalese4f yakın tarihimizde bu mukaddes sorumluluğu millet için ve millet adına taşımaktan bihaber, sözümona yargı mensuplarına rastladık. Hukukun zulme alet edildiği kötü alışkanlığın son halkasını FETÖ'cü zalimler sergiledi.

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