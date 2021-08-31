Haber Giriş: 31 Ağustos 2021 Salı 18:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
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Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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