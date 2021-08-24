Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

'Sizin gibi gençlerle yarınlarımız bugünlerimizden daha iyi olacaktır'

Bu salonda 15 Temmuz gecesi darbecilere meydan okuyan milletimizin yüz akı cesur bir gençlik görüyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak bu ülkenin gençlerine hizmet etmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Türkiye'nin sizin gibi gençleri olduğu müddetçe yarınlarımız inşallah bugünlerimizden daha iyi olacaktır.

"Gençlerimizi karar alma ve uygulama süreçlerine daha fazla dahil edeceğiz"

Bu millet çalışan, üreten, hak bildiği yolda yürümekten çekinmeyen gençler oldukça geleceğine umutla bakacaktır. Önümüzdeki süreçte gençlerimizi karar alma ve uygulama süreçlerine daha fazla dahil edeceğiz.

"Afetlerde zarar gören vatandaşlarımızın yaraları en kısa sürede sarılacaktır"

Siyasi parti ayrımı gözetmeden afetle mücadelede yardım çalışmalarına katılan belediyelerimize şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Sel ve yangında zarar gören vatandaşlarımızın yaraları en kısa sürede sarılacaktır. Devletimiz Van, Elazığ depremi sonrasında vatandaşına verdiği sözü nasıl eksiksiz yerine getirmişse sel ve yangında zarar görenlerin yaralarını da saracak. Milletimiz bu zor günleri de atlatacak. Milletin ciğerini yakan bir musibetten siyasi rant devşirmeye çalışmanın hiçbir izahı yoktur.

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