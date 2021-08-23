Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya alan milli sporcular ile Beştepe'de bir araya geldi.

Sporcularla akşam yemeği yiyen Erdoğan, daha sonra açıklama yaptı.

"Paris'te Tokyo 2020'deki başarımızın üstüne çıkacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Olimpiyatlara katılan 108 sporcumuzun her biri takdiri hak ediyor. Sporcularımızı her aşamada desteklemeyi sürdüreceğiz. Mete Gazoz, tarihi bu güne taşıyan gencimiz oldu. Güçlü ve zayıf yanlarımızı analiz edeceğiz. Arzu ettiğimiz seviyeye ulaşamadığımız veya ivme kaybettiğimiz branşlara ağırlık vereceğiz. Paris'te Tokyo 2020'deki başarımızın üstüne çıkacağız.

"Sporcularımıza Rabbimden muvaffakiyetler niyaz ediyorum"

Sporcularımızın branşlarının en iyisi olmak ve gelecek olimpiyatlarda hedeflerine varmak için şimdiden çalışmaya başlayacaklarına inanıyorum. Bizler de kendilerini her aşamada desteklemeyi sürdüreceğiz. Bu vesileyle yarın başlayacak Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek sporcularımıza Rabbimden muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Sizlerin elde ettiği tarihi başarının benzerini inşallah 13 branşta yarışacak 87 paralimpik milli sporcumuzdan da beklediğimizi ifade etmek istiyorum.

"Mete aynı zamanda tarihi bugüne taşıyan bir gencimiz oldu"

Busenaz kızımızın dediği gibi 'bir hayale verilen 10 yıllar' vardır. Başarı, şansın değil emeğin, inancın, mücadelenin, alından dökülen, sırttan akan terin ürünüdür. Bunun yanında başarı, sporcusuyla hocasıyla ailesiyle okuluyla kulübüyle federasyonuyla bakanlığıyla topyekun bir iş birliğinin sonucudur. Kiminiz ailenizin teşvikiyle spora başladınız, kiminiz okulunuzda beden eğitimi hocanız tarafından keşfedildiniz. Mete, babasının keşfiyle bu yola koyulan bir sporcumuz, Mete'ye farklı bakıyorum. Mete aynı zamanda tarihi bugüne taşıyan bir gencimiz oldu. Bizim ecdat biliyorsunuz, okçulukta bambaşkaydı. Şimdi Mete okçuluğu böylece yeni nesillere sevdirecek olan bir idol olmuştur. Kiminiz bir başka efsanevi ismi örnek aldığınız için bu yola koyuldunuz ama bugünkü noktaya bireysel gayretleriniz yanında, ailenizin, kulübünüzün, federasyon ve bakanlığımızın sağladığı katkılarla ulaştınız. Başarıya giden zorlu süreçte, sizinle aynı hedefe kilitlenen, aynı ideale inanan ve size güvenen insanlar ve kurumların desteğini yanınızda buldunuz. Sporda başarıyı, ferdi bir çabanın ötesinde sporcudan devlete uzanan zincirin uyumunun neticesi olarak görüyoruz. Türkiye'nin daha önce sınırlı varlık gösterdiği spor dalları başta olmak üzere hemen her branşta atağa kalkmasının sebebi, sizlerin emeği yanında bu zincirin halkalarında kopukluk olmamasıdır.

2023'e giden süreçte, özellikle sınırlı varlık gösterdiğimiz spor dallarında ülkemizi çok daha iyi bir konuma taşımayı hedefliyoruz. 81 ilde spor alt yapısına çok ciddi yatırımlar yaptık.

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