Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınlarından etkilenen bölgelerde incelemeler yaptı.

Erdoğan, Marmaris Öğretmen Evi'nde orman yangınlarıyla ilgili yaptığı açıklamasına, "geçmiş olsun" dileğinde bulunarak başladı.

Marmaris'ten önce Antalya'nın Manavgat ilçesine gittiğini ve yapılan çalışmaları yerinde incelediğini belirten Erdoğan, Manavgat'tan Alanya'ya kadar olan alanı helikopterden inceleme imkanı bulduğunu söyledi.

"1400 personel görev yapıyor"

Muğla'dan, diğer illerimizden ve Azerbaycan'dan gelen ekipler, her yangın sahasında çalışmalarını sürdürmektedir. Yangınlara müdahale için hava araçları yanında 80 arazöz, 35 tanker, 31 iş makinesi, 176 hizmet aracı, 1400 personel görev yapmaktadır. Sağlık Bakanlığımız da 38 ambulans ve 175 personelle vatandaşlarımıza yardımcı olmaktadır. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın 2'si dışında hepsi hastanelerden taburcu edilmiştir.

[Fotoğraf: AA]

"Tehlike altında olan mahalleler boşaltıldı"

Tehlike altında olan mahalleler boşaltıldı. Vatandaşlarımız güvenli yerleşim yerlerine aktarılmıştır. Barınma, gıda, temizlik malzemesi ve benzeri ihtiyaçlar için gereken her türlü tedbirin alındı ve her türlü ikmal mekanizması oluşturuldu.

"Şahin Akdemir kardeşimizi kaybetmiş olmamız en büyük üzüntümüz"

Yangında Şahin Akdemir kardeşimizi kaybetmiş olmamız en büyük üzüntümüzdür. Türkiye, Şahin’i ve onun gibi canı pahasına ülkesini korumanın mücadelesini verenleri asla unutmamıştır, unutmayacaktır.

"Milas'taki yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı"

Milas'taki yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Geçen yıl terör örgütü elebaşlarının ormanları yakma talimatı vermesinin ardından ülkedeki orman yangını alanı iki katına çıktı. Bu yangınların bir kısmının da benzer bir talimatla başlatılmış olma ihtimalini gözardı etmiyoruz.

"Ormanlarımızı yakanları bulup ciğerlerini yakmak boynumuzun borcu"

Ormanlarımızı yakanları bulup ciğerlerini yakmak boynumuzun borcudur. İlgili birimlerimiz gereken çalışmaları hassasiyetle yürütmektedir. Tabi ülkemizin karşılaştığı her krizde, her hadisede, her sıkıntıda olduğu gibi orman yangınları konusunda da istismarcı bir kesim hemen harekete geçmiştir. Sosyal medya ve çeşitli dedikodu mecraları aracılığıyla akıl almaz yalanlar, iftiralar, çarpıtmalar hemen ortalığa saçılmıştır. Halbuki bu siyaset konusu yapılabilecek bir mesele kesinlikle değildir.

"Türkiye, bölgesinin en güçlü orman yangınlarıyla mücadele altyapısına sahip bir ülkedir"

Türkiye, bölgesinin en güçlü orman yangınlarıyla mücadele altyapısına sahip bir ülkedir. Uçaklar meselesinde devletin resmi bilgilerine kulak vermektense yıllarca bu ülkenin vaktini ve kaynaklarını israf etmiş olanların yalanlarına inanmayı tercih edenleri üzüntüyle takip ediyoruz. Canlarını tehlikeye atarak, yangınlarla mücadele eden ormancılarımıza, itfaiyecilerimize, güvenlik ve sağlık personelimize, resmi ve sivil görevlilerimize zerre kadar saygısı olmayan bu kirli zihniyeti yok farz ediyoruz, ademe mahkum ediyoruz.

"Her türlü kaybı telafi edebilecek güce ve imkana sahibiz"

Türkiye bu yangınların izlerini kısa sürede silecektir. Her türlü kaybı telafi edebilecek güce ve imkana sahibiz. Bu, siyaset konusu yapılacak bir mesele değil. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasına müsaade edemeyiz. Can kaybı dışındaki her kaybı telafi edecek güce sahibiz. Yanan alanlarda fidan dikimine ilk yağmurla başlayacağız.

"Şu an itibarıyla 50 milyon lira ödenek gönderilmiştir"

Zarar tespitleri yapıldı, gereken yapılacak. Yangından etkilenen bölgelerde ortaya çıkan acil ihtiyaçları karşılamak için şu an itibarıyla 50 milyon TL ödenek gönderilmiştir.

Yanan ve hasar gören evlere öncelikle 50 bin liraya kadar eşya yardımı

Yanan ve hasar gören evlere öncelikle 50 bin liraya kadar eşya yardımı yapılacak, ev kiralayanlara kira yardımı yapılacak. Vergiler ertelenecek, SGK primleri ertelenecek, esnaf kredileri ödemeleri, tarım kredi ziraat borçları ertelenecek. Faizsiz esnaf kredisi ve KOSGEB acil desteği verilecek. Bir ay içinde evlerin yapımına başlayacağız.

"Türkiye dünyada orman varlığını artıran nadir ülkelerden biri"

Türkiye dünyada orman varlığını artıran nadir ülkelerden biri. Biz iktidar olduğumuz süre içerisinde yaklaşık 5 milyon ağaç dikmiş bir iktidarız. Sadece bu 19 yıllık sürede diktiğimiz bu ağaçlar ile şu anda başımıza gelen bu sıkıntıları inşallah yine en kısa zamanda telafi edecek güce sahibiz. Orman alanımızı bu süre içerisinde 23 milyon hektara çıkarmıştık. İnşallah hem yanan yerlerin yenilenmesi hem diğer kampanyalarımızla bu alanı daha da artıracağız.

"Yangınların sebepleri ekiplerimiz tarafından tüm boyutlarıyla araştırılıyor"

Erdoğan basın açıklamasının ardından otobüsten vatandaşlara hitap etti.

"Yangından etkilenen yerleri afet bölgesi ilan ettik. Yeniden inşa edilecek evlerin yapımına 1 ay içinde başlıyoruz. Yangın bölgelerine 50 milyon lira ödenek gönderildi. Uçak sayımızı çeşitli ülkelerden desteklerle artırdık. Başta Rusya olmak üzere İran ve Ukrayna'dan gelenlerle yangın söndürme uçaklarımızın sayısı 16'yı buldu. 45 helikopterimiz noktasal söndürmeyi gerçekleştiriyor. 9 insansız hava aracımızla etkin bir şekilde sahadayız. Bizi en çok can kayıpları üzüyor. Yanan her karış orman toprağını çok daha fazlasıyla yeniden fidanlarla buluşturacak, orman varlığımıza tekrar kazandıracağız. Bu ülke, bu millet bu zararların altından kalkar. Yangın üzerinden kirli siyaset yapmak isteyenlere lütfen itibar etmeyiniz. Yangınların sebepleri ekiplerimiz tarafından tüm boyutlarıyla araştırılıyor. Ciğerimizi yakanın ciğerini sökmek boynumuzun borcu. Bu yangınların izlerini kısa sürede sileceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."