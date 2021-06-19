Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

-Salgına rağmen Antalya büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Dün de birçok devlet ve hükümet başkanının katıldığı Antalya Diplomasi Forumu'nun 1.'sini düzenledik. Antalya artık küresel ölçekte diplomasinin merkezi olacak.

-Salı günü itibarıyla Rusya yasakları kaldırıyor. Rusya'dan da turistler Antalyamıza akmaya başlayacak. Almanya da yine aynı şekilde kaldırdı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüşmelerimi yaptım orası da inşallah kısıtlamaları kaldıracak. Hollanda da aynı şekilde yasakları kaldıracak inanıyorum. Biz tüm insanlığa kapılarımızı en güzel şekilde açtık, her türlü tedbiri alıyoruz.

-Geçen yılı 16 milyon turistle kapatmışız. Bu yıl inşallah daha fazlası olacak. Hedefimiz 2019'daki 52 milyon turist sayısını yeniden yakalayıp ardından 70 milyon turist sayısına yükseltmek istiyoruz.

-Antalya aynı zamanda ülkemizin en güzel şarkı şehirlerinden birisidir. Aynı zamanda en önemli tarım şehirlerinden biridir. Salgın döneminde tarım üretiminde ve gıda sanayinde kendi kendine yeterli olmanın ehemmiyeti ortaya çıktı. Bu şehir sadece bizim değil giderek tüm dünyanın göz bebeği haline dönüşüyor.

-Antalya'da hükümet yatırımları konusunda en küçük gerileme söz konusu değil ama yerel yönetimde durum iç açıcı değil. Yerel yönetim hizmetlerinde Antalya hizmet fakiri durumuna dönüştü. Büyükşehirde ve ilçelerde milletimize sorumluluğumuzun ve siyasetin gereğini yerine getirerek halkımızla paylaşmalıyız.

-Antalya, AK Parti'nin yüzde 20'den yüzde 50'lere geldiği bir yerdir. Biz bir parti tüzük kuruluşu da değiliz. Biz bir davayız. Bu davanın mensubu olanlar birbirinin aleyhinde konuşamaz. Bırakın gidenler gitsin. Bu kadar güzel bir şehrin hizmete ihtiyacı var. Bu hizmeti de AK Parti'den başkası getiremez. Ülkemizdeki 26 milyon hanenin her birine ana kademe teşkilatlarımızla, kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla mutlaka gireceğiz.Muhalefet partilerinden hiçbirinin eser ve hizmet siyasetine örnek oluşturabilecek vizyonu olmadığını anlatmalıyız.

-Dağdaki teröristlerle bir ve beraber olanlara benim milletimin yol vermesi mümkün değildir. Mehmetçik'e kurşun sıkanlarla beraber olanlarla siz beraber olacak mısınız, onlara oy verebilecek misiniz? Biz Cumhur'un sesiyiz, bu yola böyle çıktık. Bizim bu ülkede yapacağımız yatırımlar çok.

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