Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı, Üsküdar'daki Şehriban Hatun Camii ve Kur'an Kursu ibadete açıldı. Restorasyonu tamamlanan camide, Kur'an kursu, kütüphane, yurt alanı, şadırvan, imam ve müezzin lojmanları, afet yönetim merkezi ile birlikte 2200 metrekarelik bir külliye bulunuyor.

Erdoğan'dan kentsel dönüşüm mesajı

Açılış töreninde vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm komşularımızdan, bütün Buhaniye Mahallesi sakinlerinden özellikle bir ricada bulunacağım. Ben, buradaki tüm konutların bu yolların sıkıntılarından bir an önce kurtulması için kentsel dönüşüm noktasında belediyemize, bakanlığımıza yardımcı olun ki buralarda yaşama imkanınızı biz de süratle sağlayalım." diye konuştu.

Daha sonra gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, açıklamalarının satır başları şöyle;

"Türkiye-ABD ilişkilerini ele alacağız"

NATO Zirvesi'nde öncelikli olarak NATO ülkeleri olarak neler yaptık, neler yapıyoruz, neler yapacağız bunlar gündeme gelecek. Türkiye NATO ülkeleri arasında ilk 5'te yerini alan güçlü bir ülke. Türkiye-ABD arasındaki ilişkileri sayın Biden ile ele alma imkanı bulacağız.

İkili görüşmelerimiz var. İngiltere, Fransa, Almanya, Letonya Başbakanları, Cumhurbaşkanları ile görüşmelerimiz olacak. Bu sayı artar eksilmez. Böyle bir zincir ikili bir şekilde orada görüşmeleri devam ettireceğiz. Bir de NATO üyeleri olarak orada sunumlarımız olacak. Bu sunumları müteakiben de basın açıklamamızı NATO Zirvesi'nden sonra yapacak ve daha sonra da en son görüşmemiz Biden ile olacak.

Bu görüşmenin ardından da Azerbaycan'a geçeceğiz. Orada da malum önce Fuzuli'ye gideceğiz. Daha sonra İlham Aliyev kardeşim ile Şuşa'da buluşarak iki ülke olarak aramızda sözleşme imzalayacağız. Bu da Türkiye Azerbaycan arasında kapsamlı bir sözleşme olacak. Azerbaycan'dan sonra da Antalya'da Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Liderler Zirvesi'ne katılacağız. Sonrasında da tekrar mesaimize başlayacağız.

"Turizm atağı başlayacak"

Şu anda, 32 milyonu yakaladık aşılamada. Bir taraftan da aşılarımız geliyor. Turizm noktasında da ilgili bakanlarımız İngiltere ile bağlantılarımızı, Rusya'dan bir heyet Antalya'ya gelmek suretiyle görüşmeleri yapacaklar. Süratle bir turizm atağı, bir turist atağı başlayacak.