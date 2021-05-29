İstanbul'un ve Avrupa'nın en yüksek yapısı olan Çamlıca Kulesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Çamlıca Verici Tesisimizi resmen hizmete açmak üzere bir aradayız. Çamlıca Kulesi'nin ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Büyük Çamlıca Camii'ni bitirdik, caminin kıble tarafı işgal altındaydı. Görüntü kirliliği diyorsanız orada o kirlilik vardı. Biz bu kirliliği ne zaman ortadan kaldıracağız diye hep bunun gayreti içerisinde olduk. Proje üzerinde çok çalıştık, sonunda hakikaten sadece ülkemizde değil, tüm dünyada örnek teşkil edecek bu projeyi başarıyla hayata geçirmiş olduk.

İletişim ve yayıncılık faaliyetlerinde tek verici tesisi modeline geçtiğimiz bu kule sayesinde Çamlıca görüntü kirliliğine son verdi. Aynı modeli şartların müsait olduğu yerlerde ülke genelinde yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Böylece hem çevre kirliliğini önleyecek hem de hizmet kalitesini yükselteceğiz. Kim çevreci, işte bu ortada. AK Parti çevreciliğin ispatını bugüne kadar yaptığı yatırımlarla ortaya koymuş olan bir partidir. Milyonlarca ağacı biz ülkemizin dört bir yanına diktik. Bir taraftan teröristler geldiler, yaktılar yıktılar. Biz ise o yakılan, yıkılan yerlere hemen anında ağaçları diktik. AK Parti budur. Öyle lafla peynir gemisi yürümüyor. Ancak ispat edeceksin.

Kanal İstanbul'un temeli atılacak

Çanakkale'de de benzer bir eserin inşa edilmiş olması önemli bir adımdır. Boğaz'a hakim bir manzaranın üzerinde deniz seviyesinden itibaren 587 metre uzunluğa sahip bu kule, aynı zamanda İstanbul'un en yüksek yapısı unvanına da sahiptir. Çamlıca'da faaliyete geçen kulemizi yeni dönemin en önemli yatırımlarından ve sembol eserlerinden biri olarak görüyorum.

Kule bünyesindeki sosyal tesislerin de Türk turizmine önemli katkılar sağlayacağı açıktır. Kuleden yayınlarını sürdürecek medya kuruluşlarına, haberleşme şirketlerine başarılar diliyorum.

Türkiye, dünyanın en stratejik, pek çok güzelliği bir arada barındıran coğrafyasında kurulmuş bir ülke. İstanbul, bugün de dikkatleri üzerinde toplamaktadır. İstanbul, bu güzel coğrafyanın adeta kalbi konumundadır.

Deniziyle, Boğaz'ı ile, Adalar'ı ile, tepeleriyle, köprüleriyle, camileriyle İstanbul her geçen yıl daha da güzelleşmektedir. Şimdi inşallah haziran ayının sonunda falan Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırmak üzere temeli atıyoruz.

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