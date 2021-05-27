Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Yassı Ada'ya, milletimizin verdiği adla Yaslı Ada'ya, bizim verdiğimiz adla Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na hoşgeldiniz.

Uzun ve yıpratıcı savaş yıllarının ardından varını yoğunu ortaya koyarak İstiklal Harbi'ni zafere ulaştıran Türk milleti demokrasi mücadelesini de aynı kararlılıkla sürdürmüştür.

Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası ile başlayan, Serbest Fırka ile süren, DP ile sonuca ulaşan milli iradenin üstünlüğünü tesis etme mücadelemizin önü sürekli darbelerle kesilmeye çalışılmıştır.

"Darbeci zihniyetin hala varlığını sürdürdüğünü görmek ise üzüntü kaynağıdır"

Türkiye'ye siyasi, sosyal ve ekonomik açıdan bedeller ödeten darbelerin ilki olan 1960 darbesi milletimizin kalbinde hala kanayan bir yaradır. Darbeci zihniyetin hala varlığını sürdürdüğünü görmek ise üzüntü kaynağıdır.

Sadece darbeciler ve muhtıracılar değil, onlarla kol kola yürüyen siyasetçi zihniyeti de hala sürmektedir. Monşerler de var. Bunlar aynı yerden yönetildiler. Bunlar iktidarı sandıkta değil, dar ağacı ve silahların gölgesinde elde etmenin peşinde koşmuştur. Meşru iktidarla değil, vesayet araçları ile yönetmeyi ve çalışmaya araç haline getirmişlerdir.

Tankların arasından sıvışan, kaçıp giden bunlardır. Daha geçen yıl bir erken seçim veya başka bir şekilde iktidar değişikliğini savunan bunlardır. Bizi indirmekten vatana ihanetle yargılamaktan söz edenler yine bunlardır. Milli şeflerinin izinden gittiklerini gösteren yine bunlardır. Bizi merhum Menderes'in akıbeti ile tehdit eden yine bunlardır. Tüm kirli girişimler CHP yönetimi tarafından desteklenmiştir. Her yakalandıklarında yapay gündem diyerek sıyrılmaya çalışmışlardır. Şunu bilmiyorlar, biz bu yola çıkarken kefenimizi giyerek çıktık. Onlar şunu da bilmiyorlar, her nefis ölümü tadacaktır. Ölümden kaçış yok. Biz ölümü korkutanlardan olacağız. Milletin değerlerine husumet, darbecilik, ülke düşmanları ile kol kola yürüme hastalığı CHP yönetiminin içine işlemiştir.

Yeni Anayasa çalışmaları

Yeni anayasa çalışmalarına tüm partilerin destek vermesini istiyoruz. Geniş katılımlı bir anayasayı milletimize sunabilirsek güzel olacaktır. Eğer olmaz ise Cumhur İttifakı olarak yeni anayasa önerimizi millete sunmakta kararlıyız.

Ayrıntılar geliyor...