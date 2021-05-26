Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Ramazan ayını ve Ramazan bayramını geride bırakıp şimdiden Kurban bayramnının heyecanını duymaya başladık.

Salgın şartları sebebiyle gönlümüzce Ramazan ve bayram geçirememiş olsak da hamdolsun sağlığımız ve umutlarımız dipdiri ayaktadır. Salgın sürecinde milletimizin hem sağlığını gem aşını ve işini korumak için tüm imkanları seferber ettik.

Koronavirüsle mücadele

Yaptığımız harcamalar yıl sonunda 104 milyar lirayı bulacak. Yaklaşık 645 bin emekli maaşını 1500 liraya çıkarttık. Tüm emeklilerimizin bayram ikramiyelerini de 1100 liraya yükselttik. Desteklerden 1 milyon 200 bin esnafımız yararlandı. Salgın desteklerinin tutarı 67 milyar lirayı buluyor. Yaklaşık 400 bin firmanın faydalandığı kredilerin tutarı 315 milyar TL'yi geride bırakmıştır. 661 milyar liralık kaynakla milletimizin yanında olduk. Nefes kredisi için çalışmalara başlandı.

"Tuzakları bozacağız"

Son dönemde ülkemizdeki güven ve istikrar iklimini hedef alan çok yönlü saldırıların gerisinde, insanımızın elindeki işte bu büyük imkanı alarak, özellikle gençlerimizi karamsarlığa sürükleme gayesi olduğu açıktır.

Allah’ın yardımı ve milletimizin desteğiyle, nice oyunları ve tuzakları bozduğumuz gibi, bu sinsi operasyonu da akamete uğratacağımızdan kimse şüphe etmesin. Biz birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıktığımız müddetçe, hiçbir senaryo ülkemizi hedeflerine ulaşmaktan alıkoyamaz, milletimizle aramızdaki uhuvveti bozamaz. Kimin terör örgütleriyle, suç çeteleriyle yürüdüğünü milletimiz görüyor.

Ayrıntılar geliyor...