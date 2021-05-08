Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Terör örgütü PKK ve onun siyasi uzantıları tarafından kandırılarak sizlerden kopartılan ciğerparelerinize kavuşmak için verdiğiniz mücadeleyi en başından beri takdirle takip ediyoruz.

Şu anda dertleri büyük, sıkıntıları büyük. Artık kaçacak delik arıyorlar.

Ailelerimizin kararlılıkla yürüttüğü bu mücadele terör örgütünün karanlık ve kandan beslenen gerçek yüzünün görülmesi bakımından çok hayırlı olmuştur.

Son terörist de etkisiz hale gelene, terör örgütünün elindeki son evladımız da ailesine kavuşana kadar, bu mücadeleyi sürekli daha ileri taşıyarak sürdüreceğiz.

Kandil'i çökerteceğiz ve Kandil'i kandil olmaktan çıkaracağız. Onlar için karanlık olacak.

Başarılı operasyonlarla terörün ülkemize uzanan kanlı ellerini adeta kökünden kırıyoruz.

Yıllardır birileri tarafından cilalanıp parlatılan, cici çocuklardan oluşan masum bir yapı gibi gösterilmeye çalışılan terör örgütü, hem iç kamuoyunda hem uluslararası kamuoyunda zor duruma düşmüştür.

Bin yıllık ortak coğrafyamızı türlü hile ve desiselerle parçalara ayırıp hem fiziken hem zihnen sömürme peşinde olanlara meydanı bırakmayacağız.

Bu tarihi mücadeleniz için her birinize şahsım, eşim, milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum.

Diyarbakır annelerinin nezdinde tüm annelerin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum.

Bölgemizi sömürge zincirlerine bağlamak, sinsi senaryolarına alet etmek isteyenlere tek yürek, tek yumruk olduğumuzu göstereceğiz.

Milli birlik ve beraberliğimize yönelik saldırıları, aile kurumumuzu yıkarak başarıya ulaştırmak isteyenleri inşallah annelerin öncülüğünde hezimete uğratacağız. Hiç endişeniz olmasın.

Türkiye Cumhuriyeti devleti, kendini bu (terör) bataklıktan kurtarmak isteyen her gencimizi adli bakımdan korunmanın yanında yeni hayatını kurmasına da destek verecektir

Mescid-i Aksa'da İsrail terörü

Tüm dünyayı İsrail'e karşı harekete geçmeye davet ediyorum.

Kudüs tüm dünyadır, oradaki Müslümanlar da tüm insanlıktır.

Ayrıntılar geliyor...