Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Ankara'daki Hz. Ali Camii'nin çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

"Ciddi miktarda Sputnik V aşısı Rusya'dan gelecek"

Aşı tedariğinde ben herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum. Elimizde zaten aşımız var. Yeteri derecede var. Rusya'dan şu anda yine yaptığmız görüşmelerle Sputnik V aşısı inşallah geliyor gelecek. Görüşmelerimizi yaptık. Gerekirse sayın başkan ile de görüşmemizi yapacağız. Ciddi miktarda Sputnik V aşısı Rusya'dan gelecek. Bu arada Biontech, Almanya'dan onun verilmiş sözü var. O da inşallah gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşı tedariğinde ben herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum. Şu anda elimizde aşımız var, yeteri derecede var. pic.twitter.com/S4YfN4bBvT — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 30, 2021

"Eylül-Ekim gibi üretime geçilebilir"

Yerli aşı ile de şu anda üniversitelerimiz, bazı ilaç firmalarımız yoğun bir çalışmanın içerisindeler. Onların bana verdikleri söze dayanarak konuşuyorum. Eylül-Ekim gibi onların da üretime geçeceğine inanıyorum.

Kıbrıs görüşmeleri

Güney Kıbrıs'a güvenmiyorum, inanmıyorum. Onlar hiç bir zaman dürüst davranmadılar. (Cenevre'deki Kıbrıs görüşmeleri) Şimdi 2-3 ay sonrasına atıldı ve ben yine bir netice alınabileceğine ihtimal vermiyorum. Çünkü dürüst değiller. Yalan söylediler, aldattılar onun neticesinde yapılan referanduma da saygı duymadılar. Şimdi yine aynı şeyleri yapıyorlar. Dürüst davrandıkları zaman bizden dürüstlüğü görecekler. Dürüst davranmazlarsa anlaşmaya varamayız.

