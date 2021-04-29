Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar:

İstiklalin yolunun asker sayısı kadar hatta ondan daha ziyade güçlü bir ordudan geçtiği çok daha iyi anlaşılmaktadır. Son 19 yıldır savunma sanayiimizi yerli üretimle ayağa kaldırmak için yoğun çaba harcadık. Hiç şüphesiz savunma sanayiimiz içinde MKEK'in ayrı bir yeri vardır. Bu kurumumuz şartlar ne olursa olsun ordumuzun ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmıştır.

Yeni nesil elektrikli sistemle çalışan elektrikli zırhlı muharebe aracını kamuoyuna tanıtıyoruz. Bu tesisimizle Türkiye, dünyada sayılı ülkelerin sahip olduğu patlayıcıları üretme imkanına kavuşuyor. Son dönemde yaşadığımız hadiseler ve maruz kaldığımız gizli/açık ambargolar bu ürünlerin ülkemizde üretilmesini gerektirmiştir. MKEK hemen kolları sıvadı, 1 yıl gibi kısa bir sürede tamamen yerli imkanlarla bu tesis kuruldu.

(Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi) Bu tesis sayesinde ülke olarak yeni nesil patlayıcı üretim kabiliyetinde süper lige çıktık.

"Kimseye bağımlı olmayacağız"

Artık uçak bombalarımız, mühimmatımız, füzelerimiz ve harp başlıklarımızın patlayıcıları konusunda kimseye bağımlı olmayacağız. Yurt dışından temin edilen modüler barut sistemi artık tamamen yerli imkanlarla üretilecek.

Dünyada artık askeri araç teknolojileri hızla değişiyor. Yeni nesil otonom askeri araçlar harp meydanlarında yer almaya başladı. Türkiye'nin askeri araçlarının motor konusunda dışa bağımlılığını bitirecek teknoloji örneklerini bugün gördük.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu tesisle Türkiye, dünyada sayılı ülkelerin sahip olduğu patlayıcıları üretme imkanına kavuşuyor. Artık bombalarımızın, mühimmatımızın, füzelerimizin patlayıcıları konusunda kimseye bağımlı olmayacağız.https://t.co/jp5W9c89na pic.twitter.com/8u9qz4Bs8o — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 29, 2021

Şahit olduğumuz bir diğer yenilik de Yavuz ve Fırtına silah sistemleridir. Bugün ayrıca yeni geliştirilen platform makineli tüfeği de inceleme fırsatı da bulduk. Önümüzde yapacak daha çok işimiz var.

Makine ve Kimya Endüstri Kurumumuzun özel sektörle yakın iş birliği halinde ordumuzun tüm ihtiyaçlarını karşılayarak dışa bağımlılığı bitirecek, bizimle birlikte dostlarımızı da destekleyecek bir yapıya bir an önce kavuşmasını istiyoruz. Aynı alanda çalışan özel sektör firmalarının önünü kesen değil, onları destekleyen yeni yapının bir an önce kurulmasını sağlayacağız.

Memura maaş müjdesi

Memurlarımıza ve esnaflarımıza vereceğimiz müjdeler var. Emeklilerimize 2018 yılında başlattığımız bayram ikramiyesi ödemesinin tutarını 1000 liradan 1100 liraya yükseltme kararı almıştık. Bununla ilgili düzenleme Meclis'te varılan uzlaşmayla gerçekleştiriliyor. Memur maaşlarını 10 Mayıs itibarıyla hesaplara yatırıyoruz.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emeklilerimizin bayram ikramiyesi tutarını 1000 liradan 1100 liraya çıkarıyoruz. Memur maaşlarını 10 Mayıs itibarıyla hesaplara yatırıyoruz.https://t.co/jp5W9c89na pic.twitter.com/CibfX0cHS8 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 29, 2021

Esnafa kira desteğinin süresi uzatıldı

Salgının, faaliyetlerini olumsuz etkilediği esnaflarımıza yaptığımız aylık 1000 lira gelir desteğiyle, 750 lira ve 500 lira arasındaki kira desteği süresini 1 ay daha uzatıyoruz. TESKOMB ve Halkbank aracılığıyla esnafa kullandırdığımız kredilerin taksit ödemelerini 1 Temmuz 2021 tarihine kadar erteliyoruz. Ayrıca TESKOMB kefaletiyle kredi kullanan esnafımızdan taksit ödemesi yapamayan 240 bin kişinin 1 milyar lira tutarındaki borcu daha sonra tahsil edilmek üzere TESKOMB tarafından bankaya ödenmiştir.

Çek ve senetlerle ilgili bir başka önemli düzenleme de yine Meclis'te uzlaşma ile görüşülüyor. İş sözleşmelerinin fesih yasağı 30 Haziran'a kadar uzatıldı. Kısa çalışma ödeneğinin süresinin nisan başından haziran sonuna kadar uzatıldığını da bir süre önce zaten açıklamıştık.

Yeni destek programı başlatılıyor

KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı başlatıyoruz. Bu destek, öncelikle COVID salgını sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş ama istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmelere yöneliktir. Teknoloji alanında faaliyet gösteren filiz şirketler de bu desteğe başvurabilecektir.

Mikro işletmeler 30 bin liraya kadar, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar olmak üzere 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz şekilde bu destekten faydalanacaklardır. Bu sektörlerde, şartları taşıyan mikro ve küçük işletmeler, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren elektronik devlet üzerinden KOSGEB aracılığıyla başvurularını yapabilirler.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen 1000 liralık nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak yeniden başlatıyoruz.https://t.co/jp5W9c89na pic.twitter.com/P3ljF4Awoq — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 29, 2021

İhtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen 1000 liralık nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak, yeniden başlatıyoruz. Bunun için 2 milyar 540 milyon liralık bir kaynak tahsis ettik. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına da yine ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için 183 milyon lira ilave kaynak gönderdik. Belediyelerimiz başta olmak üzere çeşitli kurumlarımız da bu süreçte milletimizi pek çok proje ile desteklemeyi sürdürüyor. Böylece esnafımıza, işletmelerimize, iş dünyamıza şu sıkıntılı dönemde yeni bir nefes alma imkanı sağladığımıza inanıyorum.