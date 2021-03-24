Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 10:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde konuşuyor.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Ankara Spor Salonu'na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının başında illerin adlarını tek tek söyleyerek partilileri selamladı.
Ayrıntılar gelecek...
Etiketler: AK Parti Recep Tayyip Erdoğan
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