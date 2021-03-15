Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'ne katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar:

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kollarımızın 6. Olağan Büyük Kongremizin ülkemiz, partimiz, bilhassa siz gençler için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Geçtiğimiz dönemde Gençlik Kolları Başkanlığımızı yürüten Ahmet Büyükgümüş kardeşimize teşekkür ediyorum. 2023'e yürüyecek yolda hep birlikte yürüyeceğiz. Gençlik kollarımızda görev alan kardeşlerimizin her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum.

Gençlik kollarımızda yetişen kardeşlerimizden pek çoğu halen birçok görevi başarıyla yürütüyor. Her alanda çalışmayla bizleri gururlandıranlar var. Şu anda 35 yaş altında TBMM'de 14 milletvekilimiz görev yapıyor. Esasen lise yıllarından başlayıp üniversite öğrenimleri boyunca süren bu tecrübe gençlerimizi geleceğe hazırlıyor.

"Yarının büyük ve güçlü Türkiye'sinin önderleri, mirasçıları olacaksınız"

Gençlik kollarımız şu anda Türkiye'nin tüm siyasi partilerde üye kaydı noktasında bir numaradır. Eğer yaş konusu olmamış olsa sayı 1 milyonda kalmaz. Şu anda sayı yaştan dolayı 1 milyonda kalıyor. Gençlik kollarımız her yıl saflarına 750 bin yen üye katıyor. 81 ilimizde bu görevini kararlılıkla yürütüyor. Sevgili gençler, AK Parti olarak Türkiye'ye çağ atlatan mücadeleyi yürütürken kadınlarımızı ve gençlerimizi her zaman yanımızda bulduk.

Sizler bir siyasi partinin gençlik kollarının mensupları olmanın yanında yarının büyük ve güçlü Türkiye'sinin önderleri, mirasçıları olacaksınız. Kudüs'te Kut-ul Amare'de siz vardınız. Balkanlarda, Çanakkale'de, Galiçya'da siz vardınız. Sakarya'da, Dumlupınar'da, İzmir'de siz vardınız siz. Nerede bir ay yıldızlı bayrak yükseldiyse bu bayrağı oraya taşıyan da yere düşürmeyen de Asım'ın nesli olan sizlerdiniz. Yasin Börü'ler, Eren Bülbül'ler sizlerdiniz. Çünkü siz binlerce yıllık devlet geleneğimize sahip çıkan alperenlerdiniz.

Sizler ülkemiz ve milletimiz için elini taşın altına koyan Fatih'in torunlarısınız. Her alanda Türkiye'yi omuzlayan güçlersiniz. Bölücülere karşı birliğimizin, yıkıcılara karşı inşa ve ihya hareketimizin teminatısınız.

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