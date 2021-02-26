Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Darbenin her türlüsüne karşıyız"

Şu anda Ermenistan'daki darbe girişimi... Biz biliyorsunuz darbenin her türlüsüne karşıyız. Burada açıkça söylemem lazım, askerin devreye girmek suretiyle burada bir darbe çığırtkanlığına girmiş olması kabul edilebilir birşey değil. Bir yönetim değişikliğine gidilecekse bu yönetim değişikliğini Ermenistan halkı yapar. Paşinya'nı zaten halk kendisi alaşağı getirecek konuma gelmiştir. Ama olay darbe olunca darbeye bakışımız farklıdır.

Lokantalar ve kafeteryalar açılacak mı?

Bilim Kurulumuzun çalışmaları pazartesi kabinenin önüne gelecek. Müzakeresini yapacağız. Mutasyonun hangi illerde ne denli olduğunu Sağlık Bakanımız bizlere sunacak. Bizler ne gibi tedbirler alabiliriz. Burada özellikle lokantalarla kafeteryalarla ilgili otellerle ilgili ne gibi adımlar atarız bütün bunların kararını pazartesi kabine toplantısında alacak ve yapacağım açıklamada tüm halkıma ifade edeceğim.

Kanal İstanbul: Her türlü adımı atmış bulunuyoruz

Her türlü adımı atmış bulunuyoruz. Bu benim çılgın proje diye ifade ettiğim bir projedir. Projemiz alternatifleriyle hazırdır. Bu projeyi biz Karadeniz'i Marmara'ya bağlamak süreciyle hayata geçireceğiz. Dünya bu projeyi hayran hayran izleyecek.

"İstanbul'da çöp dağları yükselmeye başladı"

İstanbul'da çöp dağları yükselmeye başladı. Sen belediye başkanı değil misin? Bu çöpler neden temizlenmiyor? İstanbul halkı yeniden eski Türkiye özlemine mi dönecek?

Ayrıntılar geliyor...