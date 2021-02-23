Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

-326 eğitim öğretim tesisini vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Anaokulundan, ilkokuluna, halk eğitim merkezinden bilim sanat merkezine kadar her kurum mevcuttur. Bir kısmı yeni baştan inşa edilirken, bir kısmı da onarıldı.

-Bugünkü yeni hizmete aldığımız 7 bin 500 yeni derslikle 49 bin 700'e çıkarmış bulunuyoruz. Böylece şehrimizde tekli eğitim öğretim yapan okullarımızın sayısı yüzde 95'e yükselecektir. Bu şekilde Başkentimizde ikili eğitim öğretim meselesini kaldırarak bir eşiği daha aşmış olacağız.

Ülkemiz genelindeki derslik sayısını 34 binden 600 bine taşıdık.

Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenimizin atamasını yapacağız.

Ayrıntılar geliyor...