Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 14:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:
-Bugünkü kongrelerimizi İzmir'den Nevşehir ve Hakkari'ye uzanan bir hatta Türkiye'nin tüm güzelliklerini birlikte kucaklaştırarak gerçekleştiriyoruz.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: AK Parti Recep Tayyip Erdoğan
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