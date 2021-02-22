Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

-Bugünkü kongrelerimizi İzmir'den Nevşehir ve Hakkari'ye uzanan bir hatta Türkiye'nin tüm güzelliklerini birlikte kucaklaştırarak gerçekleştiriyoruz.

Ayrıntılar geliyor...