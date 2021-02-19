Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Bugün 7 ilimizde birden gerçekleştirdiğimiz kadın kolları kongrelerimiz hayırlı olmasını diliyorum. 6. Olağan Kongremizi ise 8 Mart'ta gerçekleştireceğiz.

Türkiye'nin tüm kazanımlarında sizlerin de emeği, katkısı, imzası vardır. Ülkemizde kadınların siyasette gerçek anlamda ve yaygın şekilde söz sahibi olmaları her kademede görev üstlenebilmeleri bu mücadele sürecinde gerçekleşmiştir. Bugün AK Parti kadın kolları 5 milyon 300 bini aşan üye sayısıyla diğer tüm siyasi partilerin üye sayısının toplamına yakın bir güce sahiptir. Birileri sadece kadının adını kullanır bedenini istismar eder. Biz her alanda kadınlarımızı hak ettikleri yere getirmenin gayreti içinde olduk. Ülkemizde yıllarca köhne bir zihniyet başörtülü diye kızlarımızı okula sokmadı. Kamuda istihdam edilmelerini engelledi. Özel sektörde horladı hatta sokakta küçümsedi. Kadınlarımız eğitimde fırsat eşitliğine hakiki anlamda bizim dönemimizde kavuştu. Kadınlarımız mecliste en yüksek temsil oranına yine bu dönemde erişti. Halen TBMM'deki AK Parti gurubunda 54 kadın milletvekilimiz görev alıyor. Öğretmenlerin yüzde 60'ı akademik kadroların ve yargı mensuplarının yarıya yakını, kamudaki istihdamın yüzde 40'ı kadınlardan teşkil ediyor.

Kayıt dışı çalışan kadınlarımızın yarı yarıya azalmasını sağlayarak hak kayıplarını önledik. Kadınlarımızın nerede nasıl bir sıkıntısı veya talebi varsa hepsine de kulak verdik çözümü için çalıştık. Anne olarak başımızın tacı kardeş olarak canımızdan bir parça eş olarak hayat arkadaşımız evlat olarak gözümüzün nuru olarak gördüğümüz kadınlarımız için bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz.

Çevrelerindeki kadınlara yönelik taciz, tecavüz, baskı, tehdit, şiddet olaylarını görmezden gelenlerin istismar siyasetinin sonu gelmiştir. Artık mızrak çuvala sığmıyor. Bu rezilliklerin de üstü örtülemiyor. Bu tabi bizim sorumluluğumuzu daha da artırıyor. Gönlünü kazanmadığımız desteğini almadığımız tek bir hanım kardeşimizi de bırakmayacağız. Kale içeriden fethedilir. Biz kadınlarımıza kendimizi en doğru şekilde anlatıp onların gönlünü kazanırsak diğer aile fertlerini zaten saflarımıza çekmiş oluruz. 2023 seçimleri var. Türkiye için hayati dönüm noktası olan 2023'ü sadece biz değil karşımızdakiler de sabırsızlıkla bekliyor. 18 yılda her alanda ülkemizin elde ettiği kazanımları koruyabilmemizin yolu milletimizin desteğini bir kez daha alabilmekten geçiyor.

İnşallah önümüzdeki seçimlerde sandıkları evvela sizlere emanet edeceğiz. Kadın kollarımız seçimlerde kurulacak 271 bine yakın sandık için 813 bine yakın kadın sandık kurulu üyesi sözü verdi. Sandık kurulunda vazife üstlenecek hanım kardeşlerimizi de şimdiden belirlemeliyiz. Bu vesileyle salgın dönemindeki faaliyetlerinizle kongre sürecindeki gayretlerinizle AK Parti kadın kollarının bir hayat okulu olduğunu gösterdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum.

Hükümetlerimiz döneminde kadınlarımıza yönelik hizmetlerimizin odağında hep aile yer almıştır. Kadının sarıp sarmaladığı veya sarmaladığı şefkati ve dirayeti ile kucaklamadığı bir ailenin dağılıp gitmesi kaçınılmazdır. Batıda ailenin çöküşü kadının metalaştırılıp bu kutlu vazifeden uzaklaştırılmasıyla başlamıştır. Televizyonuyla, filmiyle, müziğiyle, internetiyle ve nice mecralarıyla ailemize yönelik çok büyük operasyonlar çekiliyor. Biz kadınlarımızın iş hayatında yükselirken de ailelerine sahip çıkmayı sürdürebileceklerine yürekten inanıyoruz. Bazıları bunların birbirinin alternatifi gibi biri olduğunda diğeri ortadan kalkacakmış gibi göstermenin gayreti içindeler. Bunlar Türk kadınını tanımıyor. İnşallah önümüzdeki dönemde eğitim ve kültürle birlikte aileyi de önceliklerimizin en başına yerleştirerek bu hakikatleri cümle aleme göstereceğiz. Gençlerimize en az 3 çocuk mümkünse daha fazla çocuk tavsiyesinde bulunuyoruz. İşte geçtiğimiz günlerde 2020 nüfus istatistiklerimiz yayınlandı. Ülkemizin nüfusu 84 milyona yaklaşmakla birlikte nüfus artış hızımızın yarı yarıya düştüğünü gördük. Nüfusumuz azalmaya dahi başlayabilir. Avrupa ülkeleri bu tehditle uzunca bir süredir karşı karşıya. Türkiye'nin aynı akıbete uğramasına izin vermeyeceğiz. Bu iş öyle parayla pulla olmaz. Aileyle sahip çıkmaktan geçiyor.

Ayrıntılar gelecek...