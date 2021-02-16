Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Geçtiğimiz cumartesi günü girdiğimiz üç aylarınızı tebrik ediyorum. Rabbimden bizi Recep ayına ulaştırdığı gibi Şaban ve Ramazan aylarına da kavuşturmasını diliyorum. Artık, 11 ayını geride bıraktığımız salgın sebebiyle sizlerle bir araya gelemedik. Karadeniz ve Trabzon'u özlemişiz. Sizlerde bir kez daha buluşmayı, bir araya gelmeyi hasbehal etmeyi nasip eden rabbime hamd ediyorum. Buradaki son programımız olan il kongremizin ardından Ankara'ya dönecek çalışmalarımıza orada devam edeceğiz.

"Bu Irak'ın kuzeyi ve Suriye'deki operasyonların haklılığını gösterdi"

Bir kaç gündür yüreğimiz şehitlerimizin acısıyla buruk. Geçmişi çocuk, kadın, yaşlı her kesimden sivil katliamlarıyla dolu son olarak da silahsız insanları acımasızca infaz edecek kadar alçalan bir terör örgütü ile mücadele ediyoruz. Bu son hadise Türkiye'nin PKK ile mücadele için Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'de yürüttüğü harekatların sınırlarımızın güvenliği, geleceğimiz açısından ne kadar önemli olduğunu ispatladı. Bu hadise PKK terörüne karşı içeride ve dışarıda samimiyetsiz duruş sergileyen herkesin gerçek yüzünü de tekrar gösterdi. PKK'ya PKK diyemeyen teröre terör diyemeyen katliama katliam diyemeyen kafalarındaki sinsi oyunları, çevirdikleri fırıldakları gizlemeye çalışan güruhun foyası ortaya döküldü. Şehitlerimizin acısı yüreğimizi yakarken mücadele azmimizi de biliyor bu böyle biline.

Dedik ya, hangi ine girerlerse girsinler girdikleri inlerde bunları bulacak ve orada geberteceğiz. Şehitlerimiz var ama biz biliyoruz ki şehitlik yok oluş değildir. Biz biliyoruz ki Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz onlar diridirler ancak bilemezsiniz. Şu anda bu yolda yürüyenler zaten böyle yürüdüler. Son olarak iki yüzbaşı bir başçavuş ve aileleri de hepimiz biliyoruz ki Allah yolunda vatan yolunda onlar şehadete yürüdüler. İnanıyorum ki bugünler için varolan bu analar, bu gençler bu teröristlere bu toprakları mezar edecekler.

Kendi güvenlik ve refahları için dünyayı ateşe vermekten çekinmeyenlerin tutarsızlıkları bu tür durumlarda daha çok kendini belli ediyor. Bir başka ülkenin başına gelse tüm dünyanın ayağa kalkacağı 13 masumun infazı hadisesinde bir kaç cılız ses dışında Türkiye'nin yanında kimseyi göremedik. Ey Batı neredesiniz? Neden sustunuz? Sizde böyle birşey olduğu zaman yaygaralarınızdan geçilmiyor. 15 Temmuz hadisesi oldu sesiniz çıkmadı şimdi bu hadise yine sesiniz çıkmıyor. Sesiniz çıksa da çıkmasada biz görevimiz biliyoruz. Biz bu teröristlere bu ülkede fırsat vermeyeceğiz.

Gabar'da, Tendürek'de bütün oraları biz onlara mezar ettik. Bundan sonra yine aynı şekilde buralar bunlara mezar olacak. İnlerine kadar giren bizim Mehmetçiğimiz bizim jandarmamız, güvenlik korucularımız bundan sonra da yine aynı şekilde inlerine girerek buralar bunlara mezar olacak.

Yaşadığımız acılar millet olarak bizi birbirimize daha da yakınlaştırıyor. Bağlarımızı sıkılaştırıyor. Gara hadisesi milletimizi ve devletimizi korumak için sınırlarımızın içerisinde güvenli bir alan oluşturma hedefimizi pekiştirdi. Gara sıkıntılı bir bölgeydi Gara düştü Allah'ın izniyle iş bitti. Bir süredir önemli mesafe aldığımız harekatlarımızı tehditlerin hala yoğun olduğu bölgelere doğru genişleteceğiz.

Ayrıntılar gelecek...