Haber Giriş: 12 Şubat 2021 Cuma 16:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Adana, Ankara, Erzurum, İstanbul, Konya, Malatya, Mardin, Sakarya, Şanlıurfa, Trabzon, Van İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongrelerine canlı bağlantıyla katılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:
-Önceki gün Irak'ın kuzeyinde şehit olan askerlerimize rahmet, ailelerine ve milletime de başsağlığı diliyorum. Irak'ın kuzeyinde 33 teröristi etkisiz hale getirdik. Bu mücadeleyi yürüten Mehmetçik'ten Allah razı olsun.
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Etiketler: AK Parti Recep Tayyip Erdoğan
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