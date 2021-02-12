Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

-Önceki gün Irak'ın kuzeyinde şehit olan askerlerimize rahmet, ailelerine ve milletime de başsağlığı diliyorum. Irak'ın kuzeyinde 33 teröristi etkisiz hale getirdik. Bu mücadeleyi yürüten Mehmetçik'ten Allah razı olsun.

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