Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdağan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Her evladımıza eğitim imkanı sağladık"

Her kademede eğitimi ve bilimsel çalışmayı desteklemeyi önceliklerimizin en başına yerleştirdik. Gerçekleştirdiğimiz reformlarla kendini yetiştirmek ve geliştirmek isteyen her evladımıza bu imkanı sağladık. Eğitim sistemimizdeki tüm bariyerleri kaldırdık. Tüm evlatlarımızın istedikleri her yerde eğitim öğretim alabilmelerini temin ettik. Lise seviyesinde okullaşma oranını yüzde 100'e yaklaştırdık. En büyük atılımlarımızdan birini yükseköğretimde gerçekleştirdik. Üniversite sayımızı artırdık.

"Okul öncesi eğitim oranını yüzde 75'lere kadar yükselttik"

Geldiğimizde yüzde 10 dolayındaki okul öncesi eğitim oranını 5 yaş grubunda yüzde 75'lere kadar yükselttik. Hedefimiz yüzde 100'e taşımaktır.

2 yılda 144 madalya ve 8 mansiyon derecesi

Teknofest yarışmaları gençlerimizi büyük bir heyecanla icat peşinde koşmaya teşvik ediyoruz. Son 2 yılda 159 öğrencimiz uluslararası ve bölgesel bilim olimpiyatlarından 144 madalya ve 8 mansiyon derecesiyle döndü.

"Bu medeniyetin evlatları bilimi sadece insanlık yararına üretir"

Faydasız ilimden Allah'a sığınırız. Eğer ailenizden, kendinizden feragat ederek büyüttüğünüz çalışmalar insanlığa fayda sağlamıyorsa ne yaptığınızı düşünmeniz lazım. Bilim ve tekonolojiyi yıkıcı güç olarak gören, sömürü aracı olarak kullanan ülkeler var. Bu medeniyetin evlatları bilimi sadece insanlık yararına üretir, teknolojiyi insanlık yararına geliştirir.

"3 yenilikçi aşı adayımız faz çalışmalarına başlama arifesinde"

Bilim insanlarımızın sağlık alanında elde ettiği gelişmeleri dikkatle takip ediyorum. TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu ile bilim seferberliği başlattık. 436 araştırmacımız, aşı ve ilaç geliştirme odaklı 17 proje yürütüyor. Şu anda 3 yenilikçi aşı adayımız faz çalışmalarına başlama arifesindedir. Mevcut inaktif aşılardan daha etkin bir yapıya sahip olan aşı adayımızın çalışmaları devam ediyor. İnşallah, kendi aşısını üreten bir ülke olarak uluslararası arenada önde gelen bir oyuncu konumuna geleceğiz.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu anda 3 yenilikçi aşı adayımız faz çalışmalarına başlamak üzere. ABD ve Çin'den sonra en fazla aşı projesi yürüten üçüncü ülkeyiz.https://t.co/68xDWmRf4w pic.twitter.com/xemmIjIpHB — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 28, 2021

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, Amerika ve Çin'den sonra COVID-19 konusunda en çok aşı projesi yürüten 3'üncü ülke durumundayız.

2025 yılında Dünya Bilim Forumu'na ev sahipliği yapmaya hazırız.

Bu yıl içerisinde yeni bir çağrı daha açarak alanının en iyisi en az 100 araştırmacıyı da ülkemize kazandıracağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri'ne layık görülen katılımcılara ödüllerini takdim etti.