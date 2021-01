Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Kongrelerimizde toplamda 42 ilimizi tamamlamış olacağız. İnşallah şubat ayı sonuna kadar tüm il kongrelerimizi bitirerek 7. Olağan Kongremiz için hazırlıklarımızı tamamlamayı hedefliyoruz.

Salgın şartlarından dolayı maalesef ziyaretlere imkan bulamadım. Canl ıbağlantı vasıtasıyla da olsa tüm il kongrelerimize iştirak etmeye çalışıyoruz. İnşallah aşı sürecinin başarıya ulaşmasından sonra bahar aylarından itibaren sizlerle hasret gidermeyi istiyoruz.

AK Parti hiçbir zaman sadece seçimden seçime millete giden, insanların kapısın çalan bir parti olmadı. Öyle de olmayacak. Biz yılın 365 gününü günün 24 saatini milletimize adayan bir partiyiz. AK Parti yöneticisi her an milletle olan kişidir. Bu ülkede tatlı su siyasetçileri vardır. Onların yüzleri seçimden seçime görülür. Biz milletimize olan hizmetkarlığımızı sürdüren bir kadroyuz. Önümüze hangi engeller çıkartılırsa çıkartılsın milli iradeyi üstün kurma mücadelemizden taviz vermedik. Projelerimizi, icraatlarımızı en küçük kesintiye uğratmadık. Milletimize her alanda Cumhuriyet tarihinde yapılanları katbekat üstünde hizmetleri ulaştırdık. Ülkemizin bugünkü fiziki çevresinin sembolü olan eserlerin önemli bir bölümünü biz inşa ettik. Hizmet siyasetimizi, eser siyasetimizi sürekli bir adım öteye taşıyoruz. İnşallah son nefesimize kadar milletimize eser bırakmak için çalışmayı sürdüreceğiz. AK Parti teşkilatlarında görev alan her bir arkadaşımın da gecesini gündüzüne katarak çalışacağına inanıyorum.

