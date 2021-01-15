Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Sadece iç piyasaya odaklanan şirketler salgından olumsuz etkilenirken, ihracata, inovasyona, Ar-Ge'ye önem veren şirketler süreci daha rahat atlattı. Her ne kadar bu salgın beraberinde zorluklar getirse de iş dünyamızın önünde yeni fırsat pencereleri de açıyor. Türk firmaları, kaliteleri, güvenilirlikleri ile rakiplerine fark atıyor.

Salgında tüm yumurtalarını tek sepete koymanın özellikle riskini gören şirketler bu süreçte üretim ağlarını ve merkezlerini çeşitlendirmeye başladılar. Bu süreçte ülkemizin adı daha fazla çıkıyor. Ülkemizin yakaladığı ivme daha da artacaktır. İnşallah salgın sonrası dönemde de dünya Türkiye'nin başarılarını konuşmaya devam edecektir.

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