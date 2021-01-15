Haber Giriş: 15 Ocak 2021 Cuma 15:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 yılının aralık ayı ile ocak-aralık dönemi merkezi yönetim bütçe uygulama sonuçlarını açıklıyor.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
Sadece iç piyasaya odaklanan şirketler salgından olumsuz etkilenirken, ihracata, inovasyona, Ar-Ge'ye önem veren şirketler süreci daha rahat atlattı. Her ne kadar bu salgın beraberinde zorluklar getirse de iş dünyamızın önünde yeni fırsat pencereleri de açıyor. Türk firmaları, kaliteleri, güvenilirlikleri ile rakiplerine fark atıyor.
Salgında tüm yumurtalarını tek sepete koymanın özellikle riskini gören şirketler bu süreçte üretim ağlarını ve merkezlerini çeşitlendirmeye başladılar. Bu süreçte ülkemizin adı daha fazla çıkıyor. Ülkemizin yakaladığı ivme daha da artacaktır. İnşallah salgın sonrası dönemde de dünya Türkiye'nin başarılarını konuşmaya devam edecektir.
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