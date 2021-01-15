Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Dün aşı oldunuz. Bir yan etkisi oldu mu?

Şu anda herhangi bir yan etki söz konusu değil. Evelallah sapasağlamım. 28 gün sonra ikinci dozu olacağım.

"AB bize şimdiye kadar verdiği sözleri tutmadı, şimdi ise yeni bir süreç içindeyiz"

1963'ten beri biz AB ile olan münasebetlerimizi hep olumlu istikamette götürmenin gayreti içerisindeyiz. Ne yazıkki AB bize şimdiye kadar verdiği sözleri tutmadı. Şimdi ise yeni bir süreç içindeyiz. İkili görüşmerlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor.

"Savunma sanayiine yönelik atacağımız adımları hiçbir ülke belirleyemez"

Bizim savunma sanayiine yönelik atacağımız adımları hiçbir ülke belirleyemez. Bu tamamıyla bizim alacağımız karara bağlıdır. Biz Rusya ile S400'lerle birinci paketi halletmiştik. İkinci paket devam ediyor. Ay sonu Rusya ile görüşmelerimiz olacak. Bir çok konuyu burada görüşeceğiz.

"NATO'da birlikte olduğumuz ülkelerin bize yön vermesini asla kabul edemeyiz"

Biden yönetiminin bu noktada ne diyeceği biz bunları bilmeyiz. Bizim diyeceğimiz bir şey var. Kendi savunma noktasındaki adımlarımızı biryerlerden izin alarak yapmayız. NATO ülkesi olarak da NATO'da birlikte olduğumuz ülkelerin bize yön vermesini asla kabul edemeyiz.

"ABD'nin müttefik bir ülke olarak bize yaptığı büyük bir yanlıştır"

F35 konusunda biz ciddi bir parayı ödediğimiz halde F35'ler hala verilmedi. ABD'nin müttefik bir ülke olarak bize yaptığı büyük bir yanlıştır. Temenni ederim ki görüşmeleri yaptıktan sonra Biden çok daha olumlu adımları atar.