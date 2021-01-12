Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Geleneksel Sporlar Tesisi açılışında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Cirit başta olmak üzere geleneksel sporlarımızın yeniden canlanması bizi memnun ediyor."

"Biz köklerimize, tarihimize, kültürümüze sahip çıkarak maziden atiye bir köprü kurma gayreti içerisindeyiz."

"Ata sporlarımızı ihya etmek için çalışırken değerlerimizi yeni nesillere aktarmayı hedefliyoruz. Evlatlarımızı, biniciliğe, güreşe, okçuluğa yönlendirirken aslında onları tarihine sahip çıkmaya davet ediyoruz. Kendini bilen, tarihini bilen, medeniyetini bilen, inançlı, ahlaklı, erdemli gençler yetiştirmeden geleceğimize güvenle bakamayız."

"Tüm vatandaşlarımızı özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi bu güzel tesisten faydalanmaya davet ediyorum."