Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır-Ergani-Elazığ Yolu Devegeçidi Köprüsü ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katıldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Bu köprü ve bağlantı yolları sayesinde Diyarbakır ve Elazığ başta olmak üzere tüm şehirlerimizdeki ulaşım konforlu, hızlı hale gelecektir. Vakitten ve akaryakıttan da önemli tasarruflar sağlanacaktır.

Türkiye'nin kalkınma altyapısını sürekli geliştiriyoruz. Sağlık hizmetlerinden destek programlarına kadar herkesin örnek aldığı çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye kendi kalkınma gündeminden taviz vermeden ilerliyoruz.

Rutin bir atamayı üniversiteleri karıştırmak için fırsata çevirenleri takip ediyoruz. Terör örgütü iltisaklı kişilerin en ön safta yer aldığı bu tür eylemlerin demokrasiyle hak arayışıyla fikir ve ifade özgürlüğüyle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Biz bu filmi 18 yıldır yüzlerce defa seyrettik. Aynı zihniyeti 6-8 Ekim olaylarında, 17-25 Aralık'ta, Gezi eylemlerinde gördük.

[Boğaziçi'ndeki rektör protestosu]



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rutin bir atamayı üniversitelerimizi karıştırmak için fırsata çevirenleri hep birlikte takip ediyoruz. Terör örgütü bağlantılı kişilerin ön safta yer aldığı bu tür eylemlerin fikir ve ifade özgürlüğüyle ilgisi yok. pic.twitter.com/XqPRU7tjKS — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 9, 2021

Dünyada ve Türkiye'de her şey değişti, herkes değişti. Bir tek bu köhne zihniyet yerinde sayıyor. Yeniliğe gidemeyecek kadar tembel, dar kafalı bir zihniyet var. Türkiye bugünkü seviyesine bunlara rağmen gelmiştir. 2023 hedefine bunlara rağmen ulaşacaktır. Büyük ve güçlü Türkiye için durmak yok, yola devam.

"Batı, demokrasi konusunda kendini öz eleştiriye tabi tutmalı"

Son dönemde Avrupa'da ve Amerika'da yaşanan pek çok hadise ülkemize karşı sergilenen çifte standardı tekrar gün yüzüne çıkarmıştır. Türkiye'yi demokrasiyi işletememekle hak ve özgürlükleri kısıtlamakla suçlayanların karşılaştıkları ilk tehditte nasıl çok ağır tedbirleri hayata geçirdiklerini ibretle takip ediyoruz. Terörün bırakınız bizatihi kendisini imasına bile en küçük bir tahammül göstermeyenler yıllarca bizim terör örgütleri ile mücadelemizi engellemeye çalışmışlardır.

Sosyal medya mecralarını hukuki bir zemine oturtma çabamıza karşı çıkanlar, en ilkel sansürcülük örneklerine imza atmaya başladılar. Batı, demokrasi konusunda kendini öz eleştiriye tabi tutmalı. BM başta olmak üzere içinde yer aldığımız tüm uluslararası platformlarda görüşlerimizi muhataplarımızla paylaşıyoruz.

Devegeçidi Köprüsü ve Bağlantı Yolları'nın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

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