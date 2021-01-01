Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifinde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

"3 milyon aşı geldi ve bunun serisi devam edecek"

2020 sadece bizler için değil tüm insanlık için yoğun yıl oldu. Tüm insanlık için acılarla dolu bir yıl oldu. Dün itibarıyla vefat sayısı 1 milyon 819 bin idi. Böyle bir yıl yaşadık. Zaten vaka sayısının ne kadar fazla olduğunu hesap edelim. Temennimiz o dur ki alınan tedbirler sayesinde inşallah 2021'de bu noktada bir düşüş yılı olacaktır diye düşünüyoru. Aşılarda alınan bir mesafe var. Biz de yaptığımız görüşmeler neticesinde 3 milyon aşı geldi ve bunun serisi devam edecek.

"Almanya ile ortak üretim yapılabilir"

Hedefimiz 50 milyon bunun yanında Almanya'dan bir o kadar aşı gelme durumu söz konusu. Vatandaşlarımızın bir takvim içerisinde aşıya karşı olan tutarlılığı inşallah bir temenni olarak söylüyorum, bu vaka sayılarını daha da düşürecek. İnşallah vefat sayılarını da azaltacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2020 sadece bizler için değil tüm insanlık için gerçekten yoğun bir yıl oldu ve tüm insanlık için acılarla dolu bir yıl oldu. Alınan tedbirler sayesinde 2021 yılı virüste düşüş yılı olacaktır. pic.twitter.com/G4hpE1ujUW — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 1, 2021

Ayrıca Almanya ile yaptığımız görüşmelerde bir ortak üretim de söz konusu TÜBİTAK çalışmasını sürdürüyor. Olumlu gelişmeler var. Aynı şekilde Rusya ile yaptığımız bir çalışma var. Bir de Türkiye'nin kendi bünyesinde yaptığı çalışmalar var. Bunlarla birlikte atacağımız adımlar tedbirlerle birlikte tüm ülkede vatandaşlarımızın bir tutarlılığı var. Biz yasakları keyfimiz için istemiyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı için istiyoruz. Çalışmalar neticesinde takvim konusu netleşecektir. Süreç devam ediyor.

"CHP zihniyetinin faşizan anlayışının bugüne yansımasıdır"

Bunu aslında tabii bu zatın kendisine sormak lazım. Bu zat artık bu çağda yaşamıyor. Çok gerilerde kaldı. Ne yazık ki CHP zihniyetinin faşizan anlayışının bugüne yansımasıdır. Bu faşist anlayış hala yaşamını sürdürüyor. Yani bu başörtülü kızlarımız yıllarca üniversilelerin kapılarından çevrildi eğer tarlada çiftçi olursan başörtüsü meşrudur ama üniversitede okursan başörtüsü yasaktı. Bunlara sorduğun zaman normalde inanç özgürlüğünden bahsediyor. Nasıl bir inanç özgürlüğü o zaman bu. Bırakın artık bu işleri. Hala insanların yaşamlarına müdahale etmelerini görmek istemiyoruz.

[Fikri Sağlar'ın sözleri]



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu zat artık bu çağda yaşamıyor çok gerilerde kaldı. Ne yazık ki CHP zihniyetinin faşizan anlayışının yansımasıdır. pic.twitter.com/pixkgSCQ24 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 1, 2021

"Sen çağın dışında kaldın"

Bay Kemal yanına iki tane başörtülü alıp milleti aldatma işlerini bıraksın. Yanına 20 tane de başörtülü koysan artık senin ne olduğunu gayet iyi biliyorlar. İnsanların başörtüsüyle uğraşmanın anlamı yok ve burada da hakim, savcı, polis, bu ülkenin her kurumunda bunları görecekler. Şartlar bellidir şartların içerisinde şu yoktur; Başörtülü olan hakime olamaz, başörtülü olan polis olamaz böyle birşey var mı? Daha bunlar çok şeyler görecekler. Kuralları ayak üstü bunların değiştirme hakkı yetkisi yoktur. Oy almak için bazı yerlerde görüyorsunuz işte başörtülü birkaç kişiyi yanlarında adeta böyle vitrin mankeni gibi getirip koymak kimseyi artık aldatmıyor, geçti o işler. Bay Fikri görmüyormusun bunları? Buralara kadar gelindi artık. Daha çok mesafeler alacağız ama sen çağın dışında kaldın.

Pınar Gültekin cinayeti

Sayın Kemal, niçin acaba bunu cevapsız bıraktı? Onun adına ben konuşmayım. Artık bunu anlamanız lazım. Bunların sorunları var, taciz var, tecavüz var hırsızlık var. CHP'nin nereden nereye geldiği ortada. En güzel cevabı milletimin bunlara sandıkta vereceğine inanıyorum.