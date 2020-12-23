Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Geçtiğimiz hafta kabul edilen 2021 bütçesinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bütçe görüşmeleri Meclis'in temel görevleri arasında ilk sıralarda yer alır. Meclis'te kabul edilmesiyle birlikte artık bütçe iktidarı ve muhalefetiyle tüm Meclis'in tüm ülkenin bütçesi haline gelmiştir. Bütçemize katkı sunan istisnasız tüm milletvekillerine teşekkür ediyorum. Bu bütçe 83 milyon vatandaşımıza hizmet edecek bir belgedir. Elbette her bütçe önemlidir. Fakat bu yıl koronavirüs salgınının etkisini sürdürdüğü bir dönemde 2021 bütçesi ayrı bir ehemmiyete sahiptir. Amacımız bir yandan salgının olumsuz etkilerini azaltmak diğer yandan da ülkemizi hedeflerine adım adım yaklaştırmaktır. Bütçe üzerindeki tartışmaların daha yoğun ve kapsamlı olması gayet tabiidir.

Bu bütçe görüşmelerinde saygıya layık pek çok değerlendirmeler ortaya konulmuştur. Fikri olan fikrini söyler fikri olmayan ise hakaretle, yalanla kendini göstermeye çalışır. Bütçe görüşmelerinde bunların da olduğunu üzüntüyle gördük.

Şahsımıza, grubumuza, hükümetimize ahlak ve nezaket sınırlarını aşarak saldıranların yaptıkları içlerindeki nefreti dışa yansıtmaktan ibarettir. Bunun takdirini tüm milletimize bırakıyoruz.

Bizim üzüldüğümüz husus ülkemizde vizyoner politika ortaya koyan program ve proje üreten halkın kafasını karıştırmaya çalışan değil üreten muhalefetin eksikliğidir. Bu zihniyetle hiçbir yere varamayız. Bizimle vizyonda, programda, projede yarışamayanların işi kendi aralarında hakaret, yalan yarışına çevirmeleri ülkemiz adına bir kayıptır. Üstelik bu yanaları milletin gözünün içine baka baka kendilerinden emin şekilde söylüyorlar. Bir doğrunun yanına 9 yalan katarak çizdikleri resme herkesin inanmasını bekliyorlar. Herkese hakaret etmekten de çekinmiyorlar. Kendilerini hala tek parti devrinde sanıyorlar.

Sanıyorum bu zatlara Türkiye'nin 70 yıldır demokrasi ile yönetildiğini sık sık hatırlatmak gerekiyor. Demokraside asıl olan sağa sola tehditler yağdırmak değil ülkeye hizmet etmek olduğunu da bu hatırlatmanın üzerine eklemeliyiz. Proje üretmek yerine başkalarının projelerine payandalık etmek, kendi hayalini kurmak yerine başkalarının hayalinde figüran olmak bizim asla itibar etmek veya takdir edeceğimiz bir siyaset tarzı değildir.

Hepsini bir kenara bıraktık, hiç değilse dayanışma, yardımlaşma, paylaşma ruhumuza saygı gösterseler ona da razıyız. Allah rızası için iş yapmak, milletin gönlünü kazanmak nedir bunları bilmeyenler salgın döneminde yapılanları lekelemek için çaba içerisindeler. Biz 2023 hedeflerimizin karşısına çok daha iddialı hedeflere çıkan bir muhalefet görmek istiyoruz.

Kendi partilerinin içini bir ur gibi sardığı anlaşılan taciz, tecavüz, hırsızlık vakalarına karşı erdemli bir duruş sergilemek yerine, yalan ve iftira çıtasını yükselterek gündem saptırmaya çalışanlar beyhude yere çırpınıyorlar. Gün geçmiyor ki taciz, tecavüz, hırsızlık olayı duymayalım. Sonra utanmadan çıkıyor, bizim başkanlarımız şöyle başarılıdır, temizdir. Adliye adliye dolaşıyorlar şu an neresi temiz? Milletimiz daha muhalefetteyken böylesine derin ahlaki zaafiyet içine düşenlerin iktidara gelirse neler yapabileceğini geçmişteki örneklerinden biliyor.

Bu zihniyetin geçmişteki faşizan uygulamalarını da tüm çarpıklıklarını da usanmadan yüzlerine vurmaya devam edeceğiz. CHP'nin, eğer azıcık ar, haya duygusu varsa, tüm bu taciz, tecavüz, hırsızlık iddialarından temizlenmeden milletin karşısına çıkmaması lazımdır. Taciz, tecavüz, hırsızlık rezilliklerinin hesabını vermekten kurtulamayacaklar. Dün ne diyor; 'Uyuşturucu kaçakçılarına, organ mafyasına vergi'. Bu ne demek biliyor musunuz; 'Uyuşturucu satıcılığı yapabilirisiniz, organ mafyası olarak örgütler kurabilirsiniz'. Ya sen ne yapıyorsun, farkında mısın? Bu ne sapkınlıktır. İstikametini tamamen şaşırmış. CHP'nin kafasında, 1940'ların faşist uygulamalarına geri dönüş gibi bir hesap varsa, peşinen bunun yanlış olduğunu söylüyoruz.

Biz, hayatımız boyunca kimsenin kökeniyle, inancıyla, meşrebiyle, kültürüyle, hayat biçimiyle uğraşmadık, uğraşmayız. Ancak kimsenin de inancımıza, meşrebimize, kültürümüze el ve dil uzatmasına müsaade etmeyiz. Eyüp Sultan Camii'nde seçim öncesi Yasin-i Şerif'ten aslına uygun olarak okumak sana birşey getirmez. Onu da Türkçe okusaydın madem. Herşey istismar ve gereken dersi gereken hesabı sormak suretiyle bunlar olacak. Bu ülkenin bir din işleri yüksek kurulu var oraya sorun. Dert başka, dert bu ülkenin değerleri ile oynamak. Milletin böyle bir talebi yokken, ideolojik, turistik, ticari hesaplarla dini sembollerimize sataşılmasını art niyetli buluyoruz. Korkarız bu işin sonu bir tarihçi yazarımızın da belirttiği gibi istiklal mahkemelerini yeniden kurma teşebbüsüne kadar varır.

Ülkemizi geriye değil ileriye doğru götürecek her hizmetin başımızın üzerinde yeri vardır. Ama milletimizin değerlerine, tarihine, kültürüne yönelik terbiyesizliği, saldırıyı da hoş göremeyiz.

Varlık Barışı uygulamasını uyuşturcu, fuhuş, organ ticareti ile irtibatlandıracak kadar alçaldı ve düştü. Bunun adı o zatın kendi meşrebinde dahi düşkünlüktür. Bu kendi ülkesine ve halkına husumeti, siyasetin merkezine oturtan zihniyeti ona sufle verenlerle birlikte tarihe gömmek boynumuzun borcudur.

Ayrıntılar gelecek...