Haber Giriş: 10 Aralık 2020 Perşembe 10:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız ülkemizi 4. sanayi devrimi üssü haline getirmek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amacımız ülkemizi Milli Teknoloji Hamlesi hedefimiz doğrultusunda dördüncü sanayi devrimi ürün ve teknolojilerinin üssü haline getirmektir." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezi Açılış Töreni'ne video mesaj gönderdi.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
"Amacımız ülkemizi Milli Teknoloji Hamlesi hedefimiz doğrultusunda dördüncü sanayi devrimi ürün ve teknolojilerinin üssü haline getirmektir."
"Büyük sanayi kuruluşlarından küçük ve orta ölçekli işletmelere tüm üretim altyapımızın dijital dönüşümünü hızlandırmalıyız."
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