Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişinin 86. Yıl Dönümü Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Aileye yönelik her tehdidi de doğrudan varlığımıza yapılmış kabul ediyoruz"

Bizim toplumumuzda kadın tüm alanlarda en ön saflarda yer alıyor. Bizim memleketimizin ataerkil veya anaerkil değil 'aileerkil' bir millet olduğunu söylüyoruz. Aile kavramı bizde bu kadar hassas, bu kadar önemli. Bu anlayışla aileye yönelik her tehdidi de doğrudan varlığımıza yapılmış kabul ediyoruz.

"Kadının haklarını hedef alan herkesin karşısına dikilmek boynumuzun borcudur"

Şiddet gören kadını nasıl koruyorsak terör örgütü tarafından dağa kaçırılan kızlarımızı da korumak zorundayız. Tacize uğrayan her kadını nasıl koruyorsak inancı ve kıyafeti yüzünden ayrımcılığa maruz kalan kızlarımızı korumak da bizim için görevdir. Kimse kimsenin mülkü olmadığı gibi kadının da kimsenin malı sayılması ve layüsel davranışlara maruz kalması kabul edilemez. İster terörist olsun ister siyasetçi, kadının haklarını hedef alan herkesin karşısına dikilmek insan olarak boynumuzun borcudur.

Türkiye'yi ailenin güçlendirilmesi ve kadın hakları konusunda da ileriye taşımakta kararlıyız. Türkiye'de çevreye, kadına, çocuğa, şehit yakınlarımıza, gazilerimize bizim kadar sahip çıkan bir yönetim olmamıştır.

"CHP'nin kadın hakları konusunda söyleyecek hiçbir sözü olamaz"

CHP'nin kadın hakları konusunda söyleyecek hiçbir sözü olamaz. Belediye başkan yardımcılarının aşağılık kabahatlerini örtmek için 40 takla atan bunlar değil mi? Tüm tacizleri görmezden gelerek arkalarını dönen bunlar değil mi? Metroda tacizcinin kendi adamları olduğunu öğrenince herşeyi silen bunlar değil mi? Senin tecavüzcün kötü benimki iyi, senin ahlaksızın kötü benimki iyi, yaklaşımı kadar iğrenç bir anlayış yoktur. İçlerindeki rezillik ve kepazeliklere bakmadan önlerine gelene çamur atmayı siyaset kılıfıyla örtmeye kalkanların maskelerini düşüreceğiz.

"Biz Mehmetçiğimizi size yedirtmeyiz ve yedirmeyeceğiz"

Hakaret edilen ordu ve onun her mensubu birer Mehmetçiktir. Biz Mehmetçiğimizi size yedirtmeyiz ve yedirmeyeceğiz. Bunların cibiliyetinde bu var. Onlar hiçbir zaman ciddi manada bu milletin şanına yakışır asker olmadılar. Bunlar her zaman, terörle askerimiz savaşırken bunların milletvekilleri onların cenaze törenlerine tabutlarına omuz vermek suretiyle bu ülkede ortaya çıktılar. Bay Kemal, senin milletvekilin askerime hakaret edecek, senin ağzından bununla ilgili olumsuz ifade çıkmayacak. Bu millet seni affetmeyecek. Bunlar ilk seçimlerde çok daha büyük bir dersi Allah'ın izniyle alacaklar.

Tank Paleti Fabrikası: Buradan sana ekmek çıkmaz

Bunlar kadar yalanı rahat söyleyen bir siyasetçi ben tanımadım. Kaç kez Sakarya'daki tank paleti fabrikasıyla her şeyi vesikalarıyla ortaya koyduğumuz halde hala bunu konuşuyorlar. Buradan sana ekmek çıkmaz, boşuna konuşma. Burada her yönüyle zarar eden bir tank palet fabrikası varken şimdi buraya BMC ile ortak faaliyetli olan Katar'ın burada yaptığı yatırım -cepten herhangi bir şey çıkmadan- buranın restore edilmesiyle bu fabrika kendimize ait tanklarımızın bakım onarımından tutun yeni atılacak adımlarda da ciddi bir yatırım olarak ortaya çıkmıştır.

#SONDAKİKA

[Tank Paleti Fabrikası tartışması] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu buradan size ekmek çıkmaz, boşa konuşma. Zarar eden bir fabrika söz konusu değil.https://t.co/3dOJwnWYUj pic.twitter.com/ro4lk8AI80 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 3, 2020

Bizim icraatımızın ulaştığı yere sizin hayalleriniz bile ulaşamaz.

CHP'li hanım kardeşlerimize, Türkiye'deki tüm kadınlara sesleniyorum, partisindeki taciz ve tecavüz furyasına sessiz kalan hatta her hadisenin üzerini örtmeye çalışan, önüne gelene hakaret eden bu zata ve partisine ilk fırsatta unutamayacakları bir ders verin.