Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kütahya, Afyonkarahisar, Batman ve Siirt 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Kongreleri erteliyoruz"

Salgınla mücadeleye destek vermek için önümüzdeki haftadan itibaren kongrelerimizi erteliyoruz. Tarihleri salgının seyrine göre belirleyeceğiz.

"Bu yeni dalga kırılınca aydınlık bir gelecek olacak"

(Koronavirüs kısıtlamaları) Bağrımıza taş basarak bu yöntemlere başvurmak zorundaydık. Bu yeni dalga kırılınca aydınlık bir gelecek olacak. Hukuki altyapımızı geliştirerek, ekonomimizin oturduğu temelleri güçlendirerek, üretimi ve istihdamı artırarak, salgın sonrası yeniden şekillenecek dünyada kendimize iyi bir yer edinmekte kararlıyız.

"Kendisini partisinin ve halkın üzerinde görenin sonu hüsrandır"

Önümüzdeki dönem içinde yine tek dayanağımız milletimizdir, milletimizden alacağımız destektir. Gönlünü kazanmadığımız, desteğini almadığımız tek bir kişi kalmayana dek bu gayreti sürdüreceğiz. Kendisini partisinin ve halkın üzerinde görenin sonu hüsrandır.

"Ülkemizin büyük atılımlarını tüm engellere rağmen hedeflerine ulaştırdık"

Türkiye'nin 2003 yılından itibaren başlayan büyük atılımlarını tüm engellere rağmen hedeflerine ulaştırdık. Demokrasi ve kalkınma mücadelemizin önünde set kuramayacaklarını görenler, son 7 yıldır ellerindeki tüm kozları sahaya sürdüler. Ülkemizi yeniden kendi iç mücadeleleri ile vaktini ve enerjisini harcayan bir ülke haline getirmek için çalıştılar. Sinsice yeni oyunlarla karşımıza çıktılar. Bu saldırılara cevabımızı birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek, dışarda diplomasi ve askeri gücümüzü ortaya koyarak verdik.

Doğu Akdeniz'de bizi sahillerimize hapsetmeye çalıştılar.

Önümüzdeki tüm zorluklara rağmen doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine her karışıyla ülkemizi geliştirme, büyütme, güçlendirme, zenginleştirme mücadelemizde yeni bir dönem başlattık.

"Dostlarımızla ve müttefiklerimizle daha güçlü iş birliği halinde olmak istiyoruz"

Amacımız ne içerde ne dışarda kimseyle kavga etmek değildir. Dostlarımızla ve müttefiklerimizle daha güçlü iş birliği halinde olmak istiyoruz. AB'den bize ayrımcılık yapmamasını, ülkemize yönelik aleni düşmanlıklara alet olmamasını istiyoruz. Kendimizi başka yerlerde değil Avrupa'da görüyor, geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz. Amerika ile uzun ve yakın müttefiklik ilişkilerimizi, bölgesel ve küresel tüm meselelerin çözümünde aktif olarak kullanmak arzusundayız. Rusya ve İran gibi köklü tarihlerimizin bulunduğu ülkeleri asla gözardı edemeyiz. İslam alemi ve Türk dünyası ile derin ilişkilerimiz var. Hiç kimsenin bu fotoğraf içinde Türkiye'yi tamamı yalan argümanlarla tehdit etmeye hakkı yoktur.

"Bize bir adım gelene 3-5 adım gitmekten çekinmedik"

Bize bir adım gelene 3-5 adım gitmekten hiçbir zaman çekinmedik, bundan sonra da aynı samimiyetle gayretlerimizi sürdüreceğiz. 18 yıldır nasıl bu kararlılıkla çalışmışsak önümüzdeki dönemde de aynı kararlılıkla çalışmakta devam edeceğiz.