Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:
-Kongremizden sonra Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nin açılışını yapacağız. Bu hastaneyle İsmail Fehmi Cumalıoğlu abimiz de unutulmazlar arasında olacak.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Recep Tayyip ErdoğanSon Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 15:30
Sıradaki Haber
Bakan Pakdemirli: İzmir depreminden etkilenenlere 60 milyon liranın üstünde ödeme yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz