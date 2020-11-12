Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

2002'de 62 savunma projesi yürütülürken bugün 700'e yakın projenin hayata geçirildiği savunma sanayine kavuştuk.

Kendi savaş gemisini tasarlayan inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülke arasında yer alıyoruz. İHA SİHA üretiminde artık dünyanın ilk 3-4 ülkesi içindeyiz.

Son dönemde Azerbaycanlı kardeşlerimize verdiğimiz İHA'larımızın bazılarında kullandığımız kameraya Kanada ambargo uyguladı. Biz ne yaptık? Aselsan’da yerlisini ürettik ve İha’larımıza taktık yolumuza devam ettik. Aynı kameraların daha da iyisini yapmak için projeyi başlattık.

Türkiye, küresel tedarikçilerin çıkardığı tüm zorlukları, uyguladığı gizli açık ambargoları kendi gücüyle aşabilen bir ülke haline geldi.

Dünyanın ilk 100 savunma şirketi listesinde 7 firmayla temsil ediliyoruz. Sadece son 5 yılda 5 firmamız da bu listeye girdi.

Elektronik harpte bize çok büyük güç katacak Karakulak Yüksek Frekans Kestirme ve Dinleme Sistemi artık kullanıma hazırdır.

Ayrıntılar geliyor...