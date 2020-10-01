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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılının açılış konuşmasını yapıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla Meclis'e geldi.
Erdoğan, TBMM Başkanvekili Celal Adan tarafından törenle karşılandı.
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Onur Kıtası'nı selamlayan Erdoğan, daha sonra Genel Kurul Salonu'na geçti.
Erdoğan, Genel Kurul'da 27. Dönem 4. Yasama Yılı açılış konuşmasını yapıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
- Bu mücadelenin kıyamete kadar süreceğini bilerek sürekli hazırlıklı olmalıyız.
- Ülkemizin terörle mücadelesinde net tavır sergileyen TBMM'nin tüm üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum.
- Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünü tarihimize yakışır kutlamalarla karşılayacağız.
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