Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu 5. Kesim Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul'un batıdaki en uç noktasından başlayıp Kocaeli ve Sakarya'ya kadar uzanan 400 kilometre uzunluğundaki büyük bir projedir. Son olarak Kınalı-Çatalca kesiminin açılış törenini gerçekleştirmiştik.

"Marmara'yı ve Batı Anadolu'yu otoyol ağıyla kuşatmış olacağız"

Güzergah üzerindeki T2 Tüneli, 4 bin 200 metrelik mesafesiyle ülkemizin en uzun otoyol tüneli unvanına sahiptir. Bilindiği gibi Kuzey Marmara Otoyolu ülkemizin insan ve araç trafiğinin en yoğun olduğu bölgede inşa edildi. Boğaz trafiğinin rahatlatılmasında bu otoyolun bir parçası olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün önemli katkısı vardır. İstanbul-İzmir Otoyolu, Osmangazi Köprüsü ile birlikte bölgede hizmete sunduğumuz bir diğer önemli eserdir. Dikkat ederseniz yol 2 çarpı 4'tür, yani dört gidiş, dört geliştir. Her zaman söylüyorum, yol medeniyettir. Eğer bu şekilde yolları olmayan ülke durumundaysanız medeni olmaktan bahsedemezsiniz. Ama bu şekilde yollara, viyadüklere, tünellere sahipseniz işte o zaman medeniyet yarışında sizi kimse kolay kolay yakalayamaz. İnşallah 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de içinde olduğu Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir projesini de tamamladığımızda Marmara'yı ve Batı Anadolu'yu otoyol ağıyla kuşatmış olacağız.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Yol medeniyettir. Eğer bu şekilde yolları olmayan ülke durumundaysanız, medeni olmaktan bahsedemezsiniz. Ama bu şekilde yollara, viyadüklere, tünellere sahipseniz işte o zaman medeniyet yarışında sizi kimse yakalayamaz.https://t.co/zFvwL9Wh4p pic.twitter.com/arfSgrxYaS — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 19, 2020

"Onlarca kilometre uzunluğa ulaşan araç trafiği tarihe karışacak"

Hizmete açtığımız Gebze-İzmit kesimi, aynı zamanda TEM Otoyolu ve D-100 Karayolundaki yükü de azaltacaktır. Bu durum İstanbul-Ankara güzergahının en sıkışık kesiminin rahatlaması anlamına geliyor. Özellikle bayram, yaz tatili, ara tatil gibi dönemlerde onlarca kilometre uzunluğa ulaşan araç trafiği tarihe karışacaktır. Bu güzergahın ülkeye yıllık katkısı zamandan 270 milyon lira, akaryakıttan 317 milyon lira, emisyon salınımının azalmasından 8 milyon lira olmak üzere 595 milyon lira tasarruf sağlanacaktır.

Yol, elektrik, içme suyu, atıksu gibi altyapı hizmetleriyle mimari eserler aynı zamanda medeniyet göstergesidir. Eğitim, sağlık, kültür gibi medeniyet unsurları bu altyapı üzerinde yükselir. Gözümüzü ufuktan ve ideallerimizden ayırmağımızda millet olarak çok kısa sürede büyük başarılara imza atıyoruz. 18 yılda Cumhuriyet tarihinde yapılanların 3 katı, 5 katı, 10 katı eseri işte bu sayede ülkemize kazandırdık.

"Karşımızda halen ufku yapılacak ilk seçimleri geçemeyen bir siyaset anlayışı var"

10 yıl önce 2023 hedefleriyle milletimizin huzuruna çıktığımızda birilerinin tek derdi birkaç ay sonra yapılacak seçimlerdi. Aradan geçen bunca zamana rağmen karşımızda halen ufku yapılacak ilk seçimleri geçemeyen bir siyaset anlayışı var. Kendi ömrümüz vefa etmese bile bizden sonraki nesillere böyle bir ülke bırakmayı milletimize yaptığımız en büyük hizmetlerden biri olarak kabul ediyoruz.

Türkiye'yi küresel ve bölgesel bir güç yapabilmek için adım atıyoruz. Türkiye'yi yeniden kendi iç meseleleri ile boğuşan bir ülke haline getirerek asırlık uyanışımızı önlemeye çalışıyorlar.

"3. çeyreği her kesimi memnun eden bir büyüme oranıyla kapatacağız"

Türkiye'nin son 7 yıldız maruz kaldığı kesintisiz saldırılar asıl ekonomimizi hedef almıştır. Salgınla böyle bir dönemde karşı karşıya kaldık. Salgının tüm devletlerin yıkıcı derecede olumsuz etkileri olmuştur. Hamdolsun Türkiye tüm bu olumsuzluklardan en az etkilenen ülkeler arasındadır. Pek çok uygulama ile milletimizin yanında yer aldık. Asıl olanan reel ekonomiyi ayakta tutmak olduğunu biliyoruz. Yılın ilk çeyreğinde büyürken ikinci çeyreğinde bir daralma ile karşı karşıya kaldık. Önümüzdeki dönemde istihdam daha da artacak. İnşallah 3. çeyreği her kesimi memnun eden bir büyüme oranıyla kapatacağız.