Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

AK Parti 19 yıllık tecrübesiyle mücadelesine kararlılıkla devam ediyor. 14 Ağustos 2001'den beri bu davaya gönül vermiş hizmet vermiş katkı sağlamış partimize oy vermiş tüm kardeşlerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

19 yıl önce dualarla halis niyetlerle diktiğimiz AK Parti fidanı hamdolsun bugün 83 milyonun tamamını kuşatan ulu bir çınara dönüştü. Ülkemizin en büyük siyasi partisiyiz. Milletimizin tüm fertlerini bünyesinde barındıran güçlü bir kadroyuz. Türkiye'yi başarıdan başarıya taşımış siyaset tarihine altın harflerle nakşolmuş bir siyasi partisiyiz.

14 Ağustos 2020 itibarıyla eserlerle Türkiye'ye aziz milletimize yaptığımız tarihi nitelikteki katkılarıyla bunları geride bıraktık. Önce millet önce memleket prensibiyle çalışarak uzun yıllak fetret dönemi yaşayan milletimizi Cumhuriyet tarihimizin en büyük eserleriyle tanıştırdık.

Hem ülkenin yöneticileri olarak bizler hem de en büyük güç ve moral kaynağımız olan milletimiz son 19 yılda büyük bedeller ödedi. Ama yılmadık tehditler karşısında sinmedik. Çünkü biz yola koltuk hırsıyla değil milletimize hizmet aşkıyla çıktık.

Bizim yolumuz Hazreti Mevlana'nın muhabbet yoludur, bizim yolumuz fedakarlık abidesi şehitlerimizin yoludur.

Milletin emanetini sırtlarlara yedirmedik, manşetlerle çarpışa çarpışa bugünlere geldik.

19 yıllık bu uzun yolculukla sabırla yürüyenler olduğu gibi nefesi yetmeyenler nefesi kesilenler yolunu şaşıranlarda oldu. Bu yolculukta böbürlenenler, zaferi ve başarıyı kendinden menkul görenler oldu. Yolda kalanlara bizimle yolunu ayıranlara aldırmadan Hakk'ın ve halkın rızası için mücadelemize devam ettik.

Seçim döneminde atıp tutanların düne kadar yunusların gezdiği Haliç'i bugün ne hale getirdiğini görüyorsunuz. Şimdi bakın ne hale geldi. Ülkemizin pek çok yerinde benzer tablolara malesef şahitlik ediyoruz.

Çöp dağları ile İstanbul'u teslim aldık, şimdi yine İstanbul çöp dağları ile adeta rezillik. İş bilenin kılıç kuşananın. Daha 1,5 yıl öncesine kadar belediyecilik hizmetlerinde hiç bir sıkıntının yaşanmadığı şehirlerimiz şu anda gündem oluyor.

Ayrıntılar gelecek...