Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Levent Camisi'nin İstanbul'a, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını diliyorum.

(Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlama) Yangın şu anda kontrol altına alındı, can kaybının artmamasını umuyoruz.

Biz nasıl dünyanın diğer ülkelerinde kendi vatandaşlarına hizmet veren ibadethanelere karışmıyorsak kimsenin de bizim ibadethanelerimize karışmaya hak ve salahiyeti yoktur. Ülkemize yönelik ithamlar egemenlik haklarımıza saldırı anlamı taşımaktadır.

Ayrıntılar gelecek...