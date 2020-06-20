Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Türkiye'yi bir gerdan gibi kuşatan barajlar silsilesine yeni bir halka ekliyoruz.

Hükümete geldiğimizde ülkemizde 276 baraj vardı, bugün ise 585'inci barajı kazandırıyoruz.

Proje ile 475 bin dekar toprak sulanarak yılda 300 milyon lira gelir elde edilecek.

Bu yatırımlar Türkiye'nin son 18 yılda geldiği seviyenin göstergesidir.

Engelleme çabalarına rağmen dev projelerle ülkemizi geleceğe hazırlamayı sürdürdük.

Biz büyüdükçe, güçlendikçe Türkiye'ye yönelik saldırılar arttı.

2020'nin ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüme oranını elde ettik.

Ülkemize yönelik her saldırıda daha fazla tecrübe, daha fazla güç elde ettik.

Ekonomide aldığmız önlemlerin etkilerini mayıs ayından itibaren görmeye başladık.

Türk lirasını dünya çapında işlem gören istikrarlı ve itibarlı bir para birimi haline getiriyoruz.

Yılın ikinci yarısından itibaren ekonomide çok ciddi bir ivme bekliyoruz.

Son günlerdeki rakamlar salgınla mücadelede mevzi kaybettiğimize işaret ediyor.

Ayrıntılar gelecek...